HOME WOMEN LIFE

Takut Diabetes, Axelo Indonesian Idol Rutin Cek Gula Darah

Aira Cecilia , Jurnalis-Rabu, 09 Juli 2025 |17:06 WIB
Takut Diabetes, Axelo Indonesian Idol Rutin Cek Gula Darah
Takut Diabetes, Axelo Indonesian Idol Rutin Cek Gula Darah (Foto: Okezone)
A
A
A

DIABETES merupakan ancaman kesehatan global yang juga menjadi masalah serius di Indonesia, dengan jumlah kasus yang terus meningkat. Berdasarkan data International Diabetes Federation (IDF) Diabetes Atlas 2023, sebanyak 537 juta orang dewasa (usia 20–79 tahun) di seluruh dunia hidup dengan diabetes pada tahun 2021. Angka ini diperkirakan akan meningkat menjadi 643 juta orang pada tahun 2030, dan mencapai 783 juta orang pada tahun 2045 jika tren saat ini terus berlanjut.

Namun, di tengah kesibukannya meniti karier di dunia musik, Axelo justru menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga kesehatan dan mengantisipasi risiko penyakit tersebut. Ia tidak hanya fokus pada peningkatan kualitas bermusik, tetapi juga memperhatikan kondisi tubuhnya, salah satunya dengan rutin memeriksa kadar gula darah.

“Aku juga rutin cek gula darah karena aku lumayan concern sama diabetes, walaupun aku enggak ada keturunan diabetes,” jelasnya kepada Okezone, Rabu (9/7/2025).

Kisah Axelo Indonesian Idol, impian merenovasi rumah orangtua. (Foto: SMN)

Pernyataan tersebut mencerminkan kesadaran tinggi Axelo terhadap pentingnya tindakan pencegahan, bahkan bagi seseorang yang tidak memiliki riwayat keluarga dengan penyakit diabetes.

Axelo menyadari bahwa gaya hidup yang padat dan tuntutan pekerjaan di industri hiburan bisa memengaruhi kesehatan, terutama jika tidak diimbangi dengan perhatian yang cukup.

Finalis Indonesian Idol ini juga mengungkapkan bahwa dirinya cukup disiplin dalam menjaga kebugaran tubuh, mengingat pola hidupnya yang padat dan jam tidur yang sering tidak teratur.

“Jam tidur aku lumayan berantakan juga karena aktivitas lagi padet-padetnya. Tapi aku usahain kalau ada waktu kosong satu hari, aku akan full bedrest,” ujar Axelo.

 

