4 Zodiak yang Terkenal Punya IQ Tinggi Menurut Astrologi, Ada Gemini

JAKARTA - Empat zodiak yang terkenal punya IQ tinggi menurut astrologi, ada gemini yang dikenal memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, mudah menyerap informasi, cepat tanggap dan mudah beradaptasi.

Empat zodiak ini dikenal sebagai pemilik IQ yang tinggi karena pemikiran mereka yang analitis, logis, inovatif, teliti dan perfeksionis. Berikut 4 zodiak yang terkenal punya IQ tinggi menurut astrologi. Dilansir dari Times of India, Rabu (9/7/2025).

1. Gemini

Zodiak ini memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan juga cepat menangkap informasi atau pengetahuan yang mereka terima. Untuk memenuhi rasa ingin tahunya yang tinggi, ia senang membaca dan berdiskusi dengan berbagai orang untuk membahas topik yang mereka ingin tahu.

Tak hanya itu, kemampuan komunikasi dan beradaptasi mereka juga sangat baik. Mereka bisa menyesuaikan diri di tempat mereka berada dan mampu menyampaikan pendapatnya secara jelas dan logis sehingga mereka memiliki pemikiran yang kritis.



2. Virgo

Zodiak ini dikenal sebagai pribadi yang sangat teliti dan memiliki pemikiran yang logis serta analitis, sehingga mereka mampu menyelesaikan masalah yang rumit menggunakan strategi yang telah mereka analisa dan pikirkan.

Selain itu, mereka juga dikenal perfeksionis dalam melakukan sesuatu dan berpikir. Mereka akan mencari tahu kebenaran dari topik yang sedang dibahas sampai mereka benar-benar mengerti.