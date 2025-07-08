Apa Itu Gamophobia? Rasa Takut Berlebih untuk Menjalin Komitmen

APA Itu Gamophobia? Rasa takut berlebihan untuk menjalin komitmen. Gamophobia adalah kondisi psikologis di mana seseorang merasa takut atau tidak ingin berkomitmen dalam hubungan, terutama yang bersifat jangka panjang seperti pernikahan. Kondisi ini bisa berdampak besar pada kehidupan sosial dan emosional seseorang, termasuk dalam hubungan asmara maupun pertemanan.

Secara sederhana, gamophobia merupakan fobia spesifik terhadap komitmen dalam hubungan. Rasa takut ini muncul secara berlebihan dan tidak rasional, sehingga penderitanya cenderung menghindari hubungan jangka panjang, baik secara romantis, persahabatan, maupun bentuk hubungan lainnya.

Berbeda dengan rasa ragu biasa terhadap keputusan besar dalam hidup, seperti memilih jurusan kuliah atau pekerjaan, gamophobia berfokus pada rasa takut terhadap hubungan personal dan emosional. Dikutip pada lama Siloam Hospital, Rabu (9/7/2025), beberapa tanda umum dari gamophobia antara lain:

Sulit menjalin hubungan romantis yang langgeng.

Merasa cemas berlebihan saat menjalani hubungan, bahkan saat membayangkannya saja.

Kerap memutuskan hubungan secara mendadak tanpa penjelasan yang pasti.

Menolak berkencan atau menjalin hubungan dengan siapa pun dalam jangka waktu lama.

Ciri-Ciri Gamophobia

Ketika membayangkan komitmen dalam sebuah hubungan, orang dengan gamophobia dapat merasakan gangguan secara fisik maupun mental, seperti: