Ternyata Ini Penyebab Wajah Terlihat Tua dari Usia!

JAKARTA - Penyebab wajah terlihat tua dari usia, sebenarnya sering kali dipertanyakan oleh banyak masyarakat. Yuk, simak penjelasan alasan dari penyebab wajah terlihat tua dari usia sebenarnya.

Umumnya, perubahan fungsi kulit terjadi pada awal 30 tahunan, namun sebagian orang proses ini terjadi sebelum menginjak usia 30 tahun. Hal ini disebut dengan penuaan dini atau menurunya fungsi pada kulit lebih cepat daripada normalnya.

Sebenernya faktor wajah terlihat lebih tua dari usianya, banyak penyebab utamanya, misalnya faktor internal seperti genetik dan perubahan hormonal. Tak hanya faktor internal saja, tetapi faktor eksternal juga bisa menjadi pemicu, seperti paparan sinar matahari berlebihan, polusi hingga gaya hidup yang tidak sehat

Berikut penyebab wajah terlihat tua dari usia sebenarnya:

1. Faktor Hormon

Faktor hormon juga bisa menyebabkan penuaan dini karena perubahan kadar hormon tertentu, seperti estrogen dan testosteron, dapat mengganggu produksi kolagen dan elastin, sehingga dapat mempercepat penuaan.



2. Sering Terpapar Sinar Matahari

Paparan sinar matahari sangat mempercepat terjadinya penuaan dini karena radiasi yang dipancarkan dapat merusak jaringan di kulit. Untuk menghindari paparan sinar matahari, gunakan tabir surya ketika di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Selain itu, kamu juga bisa menggunakan topi, payung dan jaket untuk melindungi kulitmu dari sengatan sinar matahari.



3. Kurang Tidur

Kurang tidur merupakan salah satu penyebab seseorang terkena penuaan dini, karena ketika kita tidur tubuh akan memperbaiki kulit dan memproduksi sel-sel baru. Jadi, buat kamu yang masih mengalami susah tidur alangkah baiknya untuk segera mencari penanganan yang tepat agar pola tidur mu bisa lebih optimal.