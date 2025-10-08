Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

4 Rahasia Awet Muda Song Hye-kyo di Usia 43 Tahun

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 08 Oktober 2025 |14:27 WIB
4 Rahasia Awet Muda Song Hye-kyo di Usia 43 Tahun
4 Rahasia Awet Muda Song Hye-kyo di Usia 43 Tahun (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Aktris Song Hye-kyo mengungkap rahasia awet mudanya di usia 43 tahun. Rahasia awet muda ala Song Hye-kyo terungkap saat wawancara dia bersama Vogue Korea.

Song Hye-kyo yang dikenal karena awet muda dan karismanya yang tenang, berbagi tentang rutinitas kecantikannya, kebutuhan pribadinya, dan filosofi untuk hidup sehat.

"Rasanya ini pertama kalinya aku menunjukkan isi tasku," ujarnya sambil tersenyum malu-malu, dilansir dari Kbizoom, Rabu (8 November 2023).

Berikut adalah rahasia awet muda ala Song Hye-kyo.

1. Menghapus Make Up secara menyeluruh

Filosofi perawatan kulit Song Hye-kyo ternyata sederhana namun efektif. "Tidak ada yang istimewa," akunya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
