Cerita Miss Irak Balsam Kepincut Indahnya Bali

JAKARTA – Pesona Bali kembali berhasil mencuri hati wisatawan dunia. Kali ini, pujian datang dari Miss Irak, Balsam Hussin, yang menceritakan pengalaman pertamanya berkunjung ke Pulau Dewata.

Dalam wawancara saat berkunjung ke kantor Okezone, Balsam tak ragu menyebut Bali sebagai tempat yang sangat indah dan "pure".

"Aku sudah satu minggu di Bali dan Jakarta. Bali itu sangat indah," ujar Balsam dengan antusias.

Cerita Miss Irak Balsam Kepincut Indahnya Bali

Salah satu destinasi yang menarik perhatiannya adalah kawasan hutan tempat para monyet di Ubud, Monkey Forest.

"Kami ke hutan, lihat monyet. Itu terkenal di Bali," ungkapnya sambil tersenyum.