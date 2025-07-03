Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Tips Mudah agar Rumah Tak Bocor saat Hujan Deras

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 03 Juli 2025 |22:02 WIB
5 Tips Mudah agar Rumah Tak Bocor saat Hujan Deras
5 Tips Mudah agar Rumah Tak Bocor saat Hujan Deras (Foto: Shutterstock)
A
A
A

HUJAN deras masih melanda sejumlah area Jabodetabek. Perlu dipahami ada beberapa hal yang mesti Anda perhatikan memasuki musim penghujan ini. Salah satunya ialah masalah rumah bocor. Curah hujan yang tinggi tak jarang membuat atap rumah bermasalah sehingga menyebabkan kebocoran.

Jangan khawatir, masalah kebocoran bisa Anda cegah saat hujan deras melanda. Ada beberapa tips yang bisa Anda lakukan untuk menghindari kebocoran pada atap rumah.

Seperti apa caranya? Yuk simak dilansir Evo Building, Kamis (3/7/2025).

Rumah (Reuters)

1. Cek Materi Atap Rumah

Pertama ialah memeriksa materi atap rumah. Cara ini juga perlu dilakukan untuk mencegah kebocoran. Bahan yang digunakan pada atap Anda dapat menentukan seberapa rentan rumah Anda terhadap kebocoran atap.

Atap beton atau atap logam mungkin lebih keras dan tidak mudah bocor. Dengan mengetahui materi atap rumah, Anda bisa memahami masalahnya dan menemukan solusi pencegahan kebocoran.

2. Gunakan Cat Tahan Air

Selanjutnya, Anda bisa menggunakan cat tahan air di plafon rumah. Cat tahan air atau waterproof bisa mencegah rembesan pada air yang mengakibatkan kebocoran.

Selain itu, sediakan penghalang kedap air di ruangan yang sering terjadi kebocoran atap. Misalnya, penghalang kedap air dapat dipasang di sekitar ventilasi, atap, dan jendela atap.

 

Halaman: 1 2
1 2
      
