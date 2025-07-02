Tips Hemat Naik Ojol Setiap Hari yang Tarifnya Bakal Meningkat 15%

Tips Hemat Naik Ojol Setiap Hari yang Tarif Bakal Lebih Mahal (Foto: Okezone)

TIPS hemat naik ojol setiap hari yang tarifnya akan lebih mahal 15%. Ojek dan taksi online telah menjadi pilihan transportasi harian yang praktis bagi masyarakat urban.

Dengan layanan yang tersedia selama 24 jam dan sistem tarif yang transparan, transportasi online memang menawarkan kenyamanan lebih. Namun, jika digunakan setiap hari, biayanya bisa cukup membebani pengeluaran bulanan. Apalagi ada rencana tarif ojol dinaikkan 15%.

Untuk Anda yang rutin menggunakan ojol sebagai transportasi utama, berikut beberapa tips jitu agar tetap hemat meski sering bepergian dengan layanan online.

1. Bandingkan Harga di Beberapa Aplikasi

Tidak semua platform transportasi online menawarkan tarif yang sama. Ada kalanya satu aplikasi memberikan harga yang jauh lebih murah untuk rute tertentu. Oleh karena itu, sebaiknya instal lebih dari satu aplikasi ojol dan bandingkan tarif sebelum memesan. Langkah kecil ini bisa menghemat pengeluaran dalam jangka panjang.

2. Manfaatkan Promo Diskon

Salah satu keuntungan menggunakan transportasi online adalah banyaknya promo dan diskon yang tersedia. Jangan langsung klik “pesan” setelah memasukkan tujuan, periksa terlebih dahulu bagian promo di aplikasi. Aktifkan juga notifikasi agar tidak ketinggalan kode diskon atau penawaran khusus lainnya.