HOME WOMEN LIFE

Tips Sehat ala Miliarder Jeff Bezos, Lakukan Hal Simpel Ini Setiap Pagi

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 02 Juli 2025 |13:27 WIB
Tips Sehat ala Miliarder Jeff Bezos, Lakukan Hal Simpel Ini Setiap Pagi
Tips Sehat ala Miliarder Jeff Bezos, Lakukan Hal Simpel Ini Setiap Pagi, (Foto: Reuters)




JAKARTA - Mungkin beberapa dari kamu berpikir bahwa semua miliarder hidupnya diawali dengan bangun subuh, langsung tenggelam di email, rapat Zoom, dan segelas espresso.

Namun tidak dengan Jeff Bezos, pendiri Amazon, pemilik Blue Origin, dan salah satu orang paling tajir di planet ini. Ya, dia justru memulai paginya dengan begitu santai. 

Disitat laman Times of India, Bezos menyebut rutinitas pagi harinya dengan “puttering around” alias berkeliling di rumah sambil ngopi dan bersantai. Gaya hidup super slow ini ternyata punya alasan serius di baliknya.


No-Phone Zone, Ritual Sakral di Pagi Hari

Bezos mungkin bangun pagi secara alami, tapi satu hal yang pasti, dia enggan langsung membuka ke layar ponsel. Tidak ada yang namanya scrolling news, Slack, atau Instagram saat baru bangun. 

Dalam salah satu wawancaranya di PEOPLE Istri Jeff Bezos, Lauren Sánchez, menyebut pagi adalah “waktu suci” tanpa ponsel. Fokus mereka? Satu sama lain dan secangkir kopi, bukan notifikasi dunia luar.

Meski demikian, Jeff Bezos bukan anti-teknologi. Justru dia paham banget bahaya dari screen overload. Dalam sebuah pidato tahun 2018 di Economic Club of Washington, dia mengatakan pagi itu sengaja dibuat pelan dan damai. Tidak ada jadwal ketat seperti langsung kerja.

Ini bukan sekadar “wellness vibes” ala orang kaya. Ilmuwan di Stanford juga setuju bahwa menjauh dari layar di jam pertama setelah bangun bisa bantu tingkatkan daya ingat, mengurangi stres, dan membuat otak lebih siap belajar. 

Menurut penelitian, konsumsi layar berlebihan justru bisa merusak kesehatan mental. Jadi, pilihan Bezos ini bukan karena dia punya keistimewaan, namun karena dia paham pentingnya kontrol di awal hari.

 

