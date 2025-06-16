Pernikahan Al-Alyssa, Anne Avantie Ungkap Percakapan Maia Estianty Selama Fitting Baju

JAKARTA - Anne Avantie secara blablakan mengungkapkan isi percakapannya Maia Estianty selama fitting baju kebaya untuk prosesi ijab kabul, yang digunakan untuk mendampingi Al dan Alyssa. Menurut

Designer Senior tersebut, Maia begitu luas hatinya bak samudera.

"Selama fitting tak terucap sepatah kata pun dari seorang Ibu.. Tentang cerita di masa lampau," ujar Anne Avantie dikutip di Instagram, Senin (16/6/2026).

Menurutnya, Maia memiliki hati yang luasnya seluas samudera yang penuh dengan ketulusan cinta yang begitu Ikhlas. "Jadi setiap fitting semua kalimat yang terucap adalah doa, yang sejuk dan penuh syukur," ujarnya.

Di mata Anne, Bunda Maia merupakan ibu yang hebat. "Akhir-nya hari ini menjadi. Langkah yang penuh kenangan Indah tak terlupakan," posting Anne.

Tidak hanya mengungkapkan kebaikan hati Maia, Anne juga membuatkan sebuah tulisan yang menyentuh untuk Maia Estianty dan Al Ghazali.

Sebuah perjalanan tak selalu tentang langkah terkadang tentang melepaskan dengan penuh tabah. Ketika seorang ibu melepaskan anaknya bersiap menjemput hidup yang baru, cinta yang abadi.