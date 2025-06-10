Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Waspada Infeksi Ringworm untuk Kamu yang Biasa Pakai Baju Bekas

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 11 Juni 2025 |12:18 WIB
Waspada Infeksi Ringworm untuk Kamu yang Biasa Pakai Baju Bekas
Setop Kebiasaan Gantung Baju untuk Dipakai Lagi, Waspada Infeksi Ringworm!
A
A
A

JAKARTA - Kebiasaan menggantung baju bekas pakai untuk dipakai lagi, bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Salah satunya adalah risiko terkena ringworm atau kurap, infeksi jamur kulit yang umum di daerah tropis. 

Sebenarnya apa itu ringworm dan apa kaitannya menggantung atau menumpuk baju bekas dipakai? Berikut ulasannya dilansir akun Instagram @expertcare.id, Rabu (11/6/2025).

Ringworm (Tinea Corporis) adalah infeksi jamur kulit yang biasanya menyerang area tubuh yang tidak ditumbuhi rambut, seperti leher, badan, lengan, dan kaki. 

Meski namanya terdengar menyeramkan, ringworm merupakan jamur dermatofit yang berkembang biak di lingkungan hangat dan lembap.  Dua kondisi tersebut sangat cocok dengan iklim Indonesia.

Siapa yang Rentan Terkena Ringworm?

Menurut unggahan akun Instagram @expertcare.id, beberapa kelompok yang lebih rentan terhadap infeksi jamur ini antara lain:

- Orang yang mudah berkeringat
- Mereka yang tinggal di daerah tropis
- Individu yang aktif berolahraga fisik atau kontak fisik
- Orang yang sering berbagi pakaian, handuk, atau alat cukur
- Penderita diabetes atau gangguan daya tahan tubuh
- Kondisi-kondisi ini menciptakan lingkungan ideal bagi jamur untuk tumbuh dan menyebar.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/612/3146298//gantungan_baju-s7Gl_large.jpg
Stop Kebiasaan Gantung Baju untuk Dipakai Lagi, Bahaya Infeksi Ringworm!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement