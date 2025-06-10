Waspada Infeksi Ringworm untuk Kamu yang Biasa Pakai Baju Bekas

JAKARTA - Kebiasaan menggantung baju bekas pakai untuk dipakai lagi, bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Salah satunya adalah risiko terkena ringworm atau kurap, infeksi jamur kulit yang umum di daerah tropis.

Sebenarnya apa itu ringworm dan apa kaitannya menggantung atau menumpuk baju bekas dipakai? Berikut ulasannya dilansir akun Instagram @expertcare.id, Rabu (11/6/2025).

Ringworm (Tinea Corporis) adalah infeksi jamur kulit yang biasanya menyerang area tubuh yang tidak ditumbuhi rambut, seperti leher, badan, lengan, dan kaki.

Meski namanya terdengar menyeramkan, ringworm merupakan jamur dermatofit yang berkembang biak di lingkungan hangat dan lembap. Dua kondisi tersebut sangat cocok dengan iklim Indonesia.

Siapa yang Rentan Terkena Ringworm?

Menurut unggahan akun Instagram @expertcare.id, beberapa kelompok yang lebih rentan terhadap infeksi jamur ini antara lain:

- Orang yang mudah berkeringat

- Mereka yang tinggal di daerah tropis

- Individu yang aktif berolahraga fisik atau kontak fisik

- Orang yang sering berbagi pakaian, handuk, atau alat cukur

- Penderita diabetes atau gangguan daya tahan tubuh

- Kondisi-kondisi ini menciptakan lingkungan ideal bagi jamur untuk tumbuh dan menyebar.