Top 3 MCI Season 12 Bikin Hidangan Klasik Prancis di Duplicate Challenge, Jamur Danny Dibilang Mirip Biji Salak

JAKARTA - Pada episode Sabtu, 10 Mei 2025, MasterChef Indonesia Season 12 menghadirkan tantangan yang menguji kemampuan Top 3 dalam menduplikasi hidangan Prancis klasik, Tarte aux Champignons.

Dalam tantangan ini, Chef Jean-Baptiste Natali, seorang chef profesional asal Prancis, hadir sebagai juri tamu untuk menilai hasil duplikasi yang dilakukan oleh top 3 kontestan, yaitu Hovit, Fajar, dan Danny.

Hidangan Tarte aux Champignons sendiri terdiri dari pastry renyah yang diisi dengan campuran jamur, krim, dan rempah-rempah, serta dilengkapi dengan telur rebus (pouched egg) dan soufflé.

Hidangan ini menuntut teknik pastry yang presisi serta pemahaman rasa yang mendalam. Para kontestan diberi waktu terbatas untuk menduplikasi hidangan ini secara sempurna, baik dari segi tampilan, tekstur, maupun rasa.

Saat momen penilaian, ketiga juri yakni Chef Juna, Chef Renatta, dan Chef Rudy serta Chef Jean mencicipi masing-masing hidangan ketiga peserta. Mereka pun mulai memberikan penilaian masing-masing.

Hovit dinilai menyajikannya dengan matang sempurna dan pastry yang renyah. Namun, soufflé yang disajikan kurang mengembang dan tidak mencapai tekstur yang diharapkan.

Chef Juna memberikan komentar bahwa soufflé Hovit kurang kuat dalam proses pengocokan, sehingga tidak mengembang dengan baik.

Sementara Fajar, menurut Chef Juna dan Chef Renatta dinilai berhasil menyajikan soufflé yang cukup baik dengan tekstur yang lumayan set dan rasa yang seimbang.

Namun, terdapat sedikit kekurangan pada presentasi hidangan yang membuatnya kurang menarik secara visual. Chef Jean-Baptiste memberikan apresiasi terhadap usaha Fajar dalam mencapai tekstur soufflé yang diinginkan.

Lalu, Danny dinilai sukses menyajikan hidangan dengan soufflé yang matang sempurna dan rasa yang kaya, meskipun jamur di hidangannya disebut lebih mirip dengan biji salak karena terlihat “botak”.

“Hebat ya Danny, bisa sulap visual mushroom jadi biji salak,” ujar Chef Renatta disusul gelak tawa Danny, Hovit hingga Fajar.

Chef Juna juga memberikan pujian terhadap hasil karya Danny dan Fajar, menyebutkan bahwa soufflé mereka paling matang dan bagus. Namun, terdapat sedikit kritik terhadap presentasi hidangan yang perlu diperhatikan lebih lanjut.

“Di sini kita punya jamur versi baru, jamur botak,” timpal Chef Juna, sambil memberi tahu hal tersebut kepada Chef Jean di sampingnya.

Tantangan duplikasi Tarte aux Champignons pada episode kali ini berhasil menguji batas kemampuan para kontestan dalam teknik pastry dan pemahaman rasa.

Dengan bimbingan dan penilaian dari Chef Jean-Baptiste Natali, para kontestan mendapatkan wawasan berharga yang dapat mereka aplikasikan dalam perjalanan mereka menuju gelar MasterChef Indonesia Season 12.

