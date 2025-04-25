Dokter Ini Bongkar Tips Cepat Tidur Hanya dalam 1 Menit, Ampuh Atasi Insomnia

JAKARTA - Beberapa orang mengalami kesulitan tidur seperti sering terbangun malam hari, sehingga merasa kurang istirahat dan berujung mempengaruhi kesehatan fisik hingga mental. Terkait masalah ini, dr. R. Setio Boediprajitno, mengupas cara tidur cepat hanya dalam 1 menit.

Ketika seharian beraktivitas tentunya tubuh kita akan merasa lelah dan butuh istirahat. Namun bagaimana jika kita telah seharian beraktivitas tapi tak kunjung bisa tidur? Oleh sebab itu penting mengetahui tips untuk cepat tidur dan terhindar dari insomnia.

Dalam unggahan di Instagram dr. R. Setio Boediprajitno, @dr.setiobp, disebutkan terdapat tiga cara agar kita bisa tidur cepat hanya dalam waktu 1 menit. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan cara menarik napas melalui hidung selama 4 detik.

Langkah kedua, setelah tarik napas tahanlah selama 7 detik dan langkah terakhir kamu bisa buang napas secara perlahan melalui mulut selama 8 detik. Kemudian terus ulangi langkah-langkah ini sebanyak 3-4 kali, tujuannya adalah agar tubuh kita menjadi rileks, sehingga akan mempercepat tidur.

Dr. R. Setio Boediprajitno merupakan dokter sekaligus Konsultan Kesehatan. Dia dikenal karena sering membagi tips serta informasi mengenai kesehatan di media sosialnya. Selain itu, ia juga berkerja sebagai Koordinator Training Department dan Head of Pharmacovigilance Department di sebuah perusahaan farmasi.

Situs Rumah Sakit Siloam juga menjelaskan bahwa melakukan teknik pernapasan memang menjadi salah satu cara agar cepat tidur. Dalam web tersebut juga menjelaskan bahwa normalnya seseorang membutuhkan waktu sekitar 15 sampai 20 menit untuk proses tertidur dan jika lebih dari waktu tersebut maka dapat terbilang pola tidur yang kurang sehat.

Menurut dr. Yolanda dikutip dari Rumah Sakit Premier Jatinegara, orang dewasa umumnya memerlukan waktu 7-9 jam untuk tidur. Namun, perlu dicatat bahwa waktu ini kembali lagi dipengaruhi oleh usia dan aktivitas masing-masing.

Dampak Buruk Kurang Tidur

Kurang tidur dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental, berikut beberapa dampaknya:

1.Mudah terkena penyakit

2.Daya ingat menurun atau lupa

3.Kenaikan berat badan

4.Mempengaruhi cara kerja otak

5.Risiko terkena penyakit kronis