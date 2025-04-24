Bocoran Artis yang Manggung di Pernikahan Al Ghazali dan Alyssa Daguise, Salah Satunya Pedangdut Senior

JAKARTA - Pernikahan Al Ghazali dan Alyssa Daguise yang dijadwalkan berlangsung pada 16 Juni 2025 akan dimeriahkan oleh sejumlah musisi ternama Indonesia.

Ahmad Dhani, ayah dari Al Ghazali, menyatakan bahwa pernikahan ini akan menjadi salah satu yang paling meriah sepanjang sejarah dan peristiwa hiburan terbesar di Indonesia tahun ini.​

Acara pernikahan Al dan Alyssa juga direncanakan akan disiarkan secara langsung di salah satu stasiun televisi swasta, memungkinkan masyarakat luas untuk menyaksikan momen bahagia tersebut .​

Berikut bocoran artis hingga musisi-musisi terbaik yang akan ‘manggung’ memeriahkan pernikahan Al Ghazali dan Alyssa Daguise, dirangkum Okezone dari berbagai sumber, Kamis (24/4/2025).

1. Dewa 19

Dewa 19 akan tampil di pernikahan Al Ghazali dan Alyssa Daguise yang dijadwalkan berlangsung pada 16 Juni 2025 untuk akad nikah, dan dilanjutkan dengan resepsi pada 17 Juni 2025 di Jakarta.

Ahmad Dhani, ayah Al Ghazali sekaligus pentolan Dewa 19, mengungkapkan bahwa Al secara khusus meminta agar Dewa 19 tampil di acara pernikahannya.

2. Raisa

Raisa juga dijadwalkan akan tampil di pernikahan Al Ghazali dan Alyssa Daguise. Raisa memang dikenal sebagai penyanyi yang kerap tampil di berbagai acara pernikahan, termasuk pernikahan selebriti dan tokoh publik.

Penampilan Raisa di berbagai pernikahan ini menunjukkan bahwa ia adalah pilihan favorit untuk menghadirkan nuansa romantis dan elegan dalam momen-momen istimewa.​

3. Vina Panduwinata

Vina Panduwinata menjadi musisi berikutnya yang akan tampil di pernikahan Al Ghazali dan Alyssa Daguise. Ya, Vina Panduwinata memang dikenal kerap tampil di berbagai acara pernikahan, termasuk pernikahan selebriti.

Salah satu lagu andalan yang kerap ia bawakan saat manggung di acara pernikahan selebriti adalah "Aku Makin Cinta".