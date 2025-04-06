Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Bukan Hanya Kolesterol Naik, Ini Dua Penyakit Lain yang Banyak Menyerang Setelah Lebaran

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 06 April 2025 |06:54 WIB
Bukan Hanya Kolesterol Naik, Ini Dua Penyakit Lain yang Banyak Menyerang Setelah Lebaran
Ini Dua Penyakit Lain yang Banyak Menyerang Setelah Lebaran. (Foto: IG)
A
A
A

Lebaran merupakan momen hangat untuk berkumpul bersama keluarga. Biasanya, acara keluarga dan silaturahmi ini memiliki banyak kegiatan mulai dari makan-makan hingga bersalam-salaman.

Meski dipenuhi kehangatan, Anda perlu sadari bahaya penyakit yang mengintai usai acara kumpul keluarga. Bukan kolesterol, ada beberapa penyakit yang juga mengancam pasca lebaran ini.

Dokter Spesialis Penyakit Dalam, dr. Doddy Rizky Nugraha, Sp.PD mengungkap ada dua penyakit yang bisa jadi ancaman setelah momen lebaran ini.

Salah satunya ialah pneumenia atau infeksi paru-paru. Ia mengatakan penyakit tersebut bisa jadi ancaman saat lebaran mengingat momentum ini banyak orang bertemu sanak keluarga, namun tak menyadari bahwa mereka mungkin membawa kuman, virus dan bakteri.

“Saat momen lebaran ini, kita pasti silaturahmi ke teman-teman. Kita ini gak nyadar kalau kita bawa kuman, atau kita yang akan terinfeksi kuman,” ungkap Doddy di akun Instagram-nya, @dr.doddyrizki, dilansir Sabtu (5/4/2025).

Doddy menjelaskan penyakit ini bisa berisiko menyerang generasi muda hingga tua. Hal itu lantaran sistem imun tubuh mereka yang lemah hingga belum stabil sehingga mudah terpapar virus dan bakteri dan.

“Biasanya pada lansia, daya tahan itu mulai menurun, nah kalau pada generasi muda alias bayi, justru sistem imunnya malah belum muncul,” jelasnya.

Salain pneumenia, infeksi virus terselubung juga bisa mengancam setelah momen lebaran ini. Penyakit tersebut meliputi cacar, campak, hingga gondongan dan tentunya bisa menular.

“Bisa saja saat momen lebaran ini, pasien tersebut sudah sembuh namun masih bisa berpotensi untuk menularkan,” jelasnya.

 

