HOME WOMEN LIFE

20 Tulisan dan Meme Menggelitik yang Terpasang di Motor Pemudik, Nomor 9 di Luar Dugaan

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 28 Maret 2025 |14:24 WIB
20 Tulisan dan Meme Menggelitik yang Terpasang di Motor Pemudik, Nomor 9 di Luar Dugaan
Tulisan lucu pemudik. (Foto: Ist/Medsos)
A
A
A

Mudik selalu penuh dengan cerita seru dan momen menarik. Salah satunya, tulisan-tulisan lucu yang kerap terpampang di belakang kendaraan yang bisa bikin senyum di perjalanan. 

Mudik sering kali penuh dengan macet dan perjalanan panjang. Tulisan-tulisan lucu ini terkadang sukses bikin pengendara lain terhibur, mengurangi stres, dan membuat perjalanan lebih menyenangkan.

Pemilik kendaraan bak ingin menampilkan kepribadian atau selera humornya. Beberapa tulisan juga mencerminkan kehidupan mereka. Selain humor, banyak juga tulisan yang mengandung pesan keselamatan atau motivasi.

Nah, berikut beberapa contoh meme atau tulisan humor yang sering terlihat di kendaraan bermotor saat mudik, seperti yang diposting di akun Instagram @sekitar.rembang, Jumat (28/3/2025).

1. “SING SABARR!!! SI*ITKU JUGA PANAS, GAS TIPIS-TIPIS !!!! Tangerang - Banjarnegara.”
2. “Bawa Mantu untuk Ibu.”
3. “Mudik itu nggak berat. Yang Berat Itu Ketika Ditanya Kapan Nikah.” 
4. “Aku Mudik Dek. Ojo ‘M’ Disek.”
5. “Ora Duwe Duit Tetep Mudik. Kangen Apeme Bojo. Sing Ana Srundenge. Gas Tipis-Tipis.”
6. “Pak, Bu, Maaf Anakmu Pulang Cuma Bawa Pengalaman. Belum Bisa Bawa Menantu Idaman.” 
7. “Mudik Sendirian Dipastikan Lebaran Tahun Ini Masih Jomblo. Save Jomblo.”
8. “Mudik Lebaran Jangan Tanya Kapan Nikah. Pacar Aja Belum Punya.”
9. “Bu/BP!! Aku Pulang Gak Bawa Mantu. Mantumu Rewel Jadi Tak Tinggal di Rest Area.”
10. “Nekat Pulang Demi Sirup Marjan dan Kaleng Khongguan Isi Rengginang.”
11. “Ati Nek Mudik Dalane Rame, Sing Sepi Mung Atiku Tok!!”

 

