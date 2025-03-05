Momen Haru Warga Gaza Buka Puasa Bersama di Tengah Reruntuhan Bangunan

Momen Haru Warga Gaza Buka Puasa Bersama di Tengah Reruntuhan Bagunan. (Foto: IG @hassan_eslaih)

Umat Islam di Palestina menyambut datangnya bulan suci Ramadhan dengan penuh kekhawatiran akan serangan Israel, meskipun Ramadhan ini dimulai saat gencatan senjata. Suasana haru begitu terasa ketika warga Gaza menyambut hari pertama puasa dengan berbuka bersama di tengah reruntuhan bangunan.

Video momen warga Palestina berbuka puasa bersama itu diunggah akun Instagram @hassan_eslaih dan @ alijadallah66, dikutip Rabu (5/3/2025).

Terlihat lampu warna-warni menghiasi sejumlah sudut lokasi tempat buka bersama warga Gaza. Mereka duduk berhadapan di meja yang terbentang panjang, sambil menunggu azan Magrib berkumandang sebelum menikmati hindangan berbuka puasa.

Dalam unggahan yang diunggah akun Instagram tersebut terdapat caption yan bertuliskan, “Buka puasa bersama di kamp Jaliya di Kota Gaza”.

Tahun ini adalah tahun kedua bagi para warga Palestina menjalankan ibadah Ramadhan setelah serangan Israel sejak Oktober 2023 lalu. Selama waktu itu, Israel terus meluncurkan serangan besar-besaran ke Gaza dengan dalih ingin menghancurkan Hamas.