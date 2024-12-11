Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Mahakarya Liliana Tanoesoedibjo di I Fashion Festival & The Masterpiece 2024, Angkat Tema Bird of Paradise

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |05:27 WIB
Mahakarya Liliana Tanoesoedibjo di I Fashion Festival & The Masterpiece 2024, Angkat Tema Bird of Paradise
Liliana Tanoesoedibjo. (Foto: Syifa Fauziah)
EVENT tahunan I Fashion Festival & The Masterpiece 2024 kembali digelar pada 10 Desember 2024, di Studio RCTI+ Kebon Jeruk Jakarta Barat. Pada penyelenggaraan tahun ke-13, The Masterpiece 2024 mengangkat tema “Nature in Harmony”.  

Banyak rangakaian acara di event ini, mulai dari penghargaan Lifestyle Award, HighEnd Masterpiece Special Awards, hingga peragaan busana dari I Fashion Festival dan The Masterpiece.

Khusus untuk The Masterpiece tahun ini mengangkat tema tema “Nature in Harmony”. Sesi acara ini akan menampilkan karya busana dari 14 desainer Tanah Air. Salah satunya adalah Liliana Tanoesoedibjo yang akan menampilkan koleksinya bertajuk Livette.

Chairwoman of MNC Group, Liliana Tanoesoedibjo mengatakan untuk koleksi masterpiece ini dia mengangkat tema ‘Bird of Paradise’.

“Kali ini konsepnya saya ambil dari ‘Bird of Paradise, kita berbicara tentang nature,” ujar Liliana saat ditemui MNC Portal di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (10/12/2024). 

