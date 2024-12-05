Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Lepas Masa Duda, Intip 5 Potret Sah Zumi Zola dengan Putri Zulhas yang Menikah di Madinah

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |18:15 WIB
Lepas Masa Duda, Intip 5 Potret Sah Zumi Zola dengan Putri Zulhas yang Menikah di Madinah
Lepas Masa Duda, Intip 5 Potret Sah Zumi Zola dengan Putri Zulhas yang Menikah di Madinah, (Foto: Instagram)
A
A
A

Kabar bahagia datang dari selebritis sekaligus politikus, Zumi Zola yang resmi menikah dengan Putri Zulhas. Pernikahan mereka berlangsung khidmat dan dilangsungkan di Madinah.

Momen bahagia ini terungkap dari Instagram, @zumizolazulkiflinurdin. Diketahui Zumi dan anak dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan itu melangsungkan ijab kabul mereka di Masjid Nabawi.

Pernikahan Zumi dan Putri pun berlangsung khidmat dan penuh kehangatan. Nampak ayah Putri, Zulkifli Hasan pun menjadi wali nikah  anak tercinta yang dilakukan di Tanah Suci ini.

Sederet potret bahagia mereka terungkap saat telah resmi menjadi sepasang suami istri. Seperti apa momen sah Zumi Zola dan Putri Zulhas yang resmi menikah di Madinah? Berikut potretnya dirangkum Kamis (5/12/2024).

1. Prosesi Ijab Kabul di Masjid Nabawi

Intip 5 Potret Sah Zumi Zola dengan Putri Zulhas yang Menikah di Madinnah
Intip 5 Potret Sah Zumi Zola dengan Putri Zulhas yang Menikah di Madinah

Zumi Zola dan Putri Zulhas melangsungkan prosesi ijab kabulnya di Masjid Nabawi dengan Zulkifli Hasan sebagai wali nikah mereka. Prosesi ijab kabul itu begitu khidmat dengan suasana religius yang menyentuh hati. Pernikahan mereka juga dipandu oleh Ustaz Adi Hidayat sebagai penghulu di prosesi ijab qabul tersebut.

2. Zumi Zola dan Putri Zulhas Kenakan Busana Timur Tengah

Intip 5 Potret Sah Zumi Zola dengan Putri Zulhas yang Menikah di Madinnah
Intip 5 Potret Sah Zumi Zola dengan Putri Zulhas yang Menikah di Madinnah

Akad nikah mereka berlangsung sederhana namun penuh kebahagiaan. Di momen tersebut, Zumi Zola mengenakan busana Timur Tengah lengkap dengan keffiyeh berwarna merah dan putih di kepalanya.

Putri yang nampak anggun dan cantik terlihat di samping Zumi setelah keduanya resmi menjadi sepasang suami istri. Nampak keduanya memamerkan senyum bahagia setelah resmi menikah.

3. Pesona Kecantikan Putri Zulhas saat Akad Nikah

Intip 5 Potret Sah Zumi Zola dengan Putri Zulhas yang Menikah di Madinnah
Intip 5 Potret Sah Zumi Zola dengan Putri Zulhas yang Menikah di Madinnah

Putri Zulhas begitu memesona dengan busana Muslim serba putih dan memukau. Dalam potret ini, nampak Putri duduk dengan senyuman hangat sembari memegang Al Quran di tangannya. Busana serba putih ini memberikan kesan teduh pada momen akad nikah mereka.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita women lainnya
