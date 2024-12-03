Kiky Saputri Jatuh dari Perahu saat Hamil, Netizen Ramai Ingatkan soal Keguguran

KOMIKA Kiky Saputri saat ini tengah hamil anak pertama dari pernikahannya dengan Muhammad Khairi. Meski tengah berbadan dua, Kiky Saputri tetap aktif beraktivitas. Bahkan baru-baru ini Kiky Saputri dan Muhammad Khairi liburan ke pantai.

Kiky Saputri dan Muhammad Khairi lalu menaiki perahu dayung kecil. Dalam video pendek tersebut Kiky tampak mengenakan dress cantik sedang membenarkan posisi duduknya agar bisa seimbang di atas perahu tersebut.

Sayangnya, posisi duduk Kiky Saputri justru membuat perahu tidak seimbang dan ia dan sang suami jatuh dan perahu kecil itu ikut terbalik.

Namun meski terlihat lucu, netizen justru mengkhawatirkan anak yang masih di dalam kandungan Kiky Saputri. Bahkan Kiky Saputri juga diingatkan soal pernah mengalami keguguran.

"Aduh baru aja kemarin keguguran. Sekarang semoga gak apa apa ya sehat selalu bumil dan bayinya," kata akun @jab***.