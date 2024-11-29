5 Potret Cantik Song Hye-kyo yang Baru Ultah Ke 43 Tahun, Umur Baru Rambut Baru

SONG Hye-kyo terus menunjukkan pesona cantiknya pada dunia. Meski genap berusia 43 tahun pada 22 November lalu, penampilannya tetap terlihat menawan dan awet muda.

Bintang drama Descendents of The Sun dan The Glory ini sukses memukau banyak orang di Instagram. Enggak percaya? Yuk intip potret cantik Song Hye-kyo melansir dari akun Instagram resminya (@kyo1122), Jumat (29/11/2024)

1. Hangout Bareng

Menyambut bulan kelahirannya, Song Hye-kyo bagikan fotonya saat sedang hangout dengan sahabat. Dari unggahan ini, diketahui bahwa aktris cantik asal Korea Selatan tersebut telah memotong pendek rambutnya.

2. Rayakan Ulang Tahun

Rayakan ulang tahun bersama orang terdekat, Song Hye-kyo tampil cantik walau hanya kenakan kemeja bermotif kotak-kotak.



3. Tampil Anggun

Totalitas saat bekerja, berikut ini merupakan potret Song Hye-kyo menggunakan dress satin yang dilengkapi aksesoris mewah dari Chaumet.