Potret Memukau Bella Hadid Melenggang Cantik di Runway Victoria's Secret, Tampil Merah Merona

JAKARTA - Supermodel Bella Hadid turut menghiasi panggung Runway Victoria's Secret Brooklyn, New York, pada Selasa (15/10/2024). Gigi Hadid tampil memukau jadi penutup di acara runway tersebut. Ia memancarkan keseksian memakai lingerie warna merah. Dia juga menambahkan jubah tebal berburu warna merah.



Penasaran seperti apa potret Bella Hadid di Runway Victoria's Secret? Berikut ulasannya dari Instagram @bellahadid, Jumat (18/10/2024).

1. Tampil menyala

Potret Bella Hadid tampil menyala dalam balutan setelan lingerie warna merah. Dia memadukan outfitnya dengan sayap dan jaket bulu besar yang menjuntai di belakangnya. Ia menambahkan high heels bertali yang membuatnya makin anggun.

Bella Hadid

2. Pamer perut rata

Penampilan Bella Hadid begitu memukau. Ia nampak memamerkan outfit seksi. Perut rata Bella Hadid juga begitu terlihat di foto ini. Dia pose tersenyum sambil melirik ke samping.

Bella Hadid





3. Ekspresi wajah garang

Momen Bella saat melenggang cantik di runway. Dia pose bertolak pinggang sambil memamerkan tubuhnya yang aduhai. Bella menunjukkan wajah garang dengan tatapan tajam.