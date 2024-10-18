JAKARTA - Supermodel Bella Hadid turut menghiasi panggung Runway Victoria's Secret Brooklyn, New York, pada Selasa (15/10/2024). Gigi Hadid tampil memukau jadi penutup di acara runway tersebut. Ia memancarkan keseksian memakai lingerie warna merah. Dia juga menambahkan jubah tebal berburu warna merah.
Penasaran seperti apa potret Bella Hadid di Runway Victoria's Secret? Berikut ulasannya dari Instagram @bellahadid, Jumat (18/10/2024).
1. Tampil menyala
Potret Bella Hadid tampil menyala dalam balutan setelan lingerie warna merah. Dia memadukan outfitnya dengan sayap dan jaket bulu besar yang menjuntai di belakangnya. Ia menambahkan high heels bertali yang membuatnya makin anggun.
2. Pamer perut rata
Penampilan Bella Hadid begitu memukau. Ia nampak memamerkan outfit seksi. Perut rata Bella Hadid juga begitu terlihat di foto ini. Dia pose tersenyum sambil melirik ke samping.
3. Ekspresi wajah garang
Momen Bella saat melenggang cantik di runway. Dia pose bertolak pinggang sambil memamerkan tubuhnya yang aduhai. Bella menunjukkan wajah garang dengan tatapan tajam.