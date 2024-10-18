Soulyu Hadir di Cosmetica & Beauty Expo 2024, Ajak Pengunjung Bahas Personal Color

LINI kecantikan lokal, Soulyu turut memeriahkan acara Cosmetica & Beauty Expo 2024. Dalam kegiatan beauty expo ini, Soulyu turut mengajak para pengunjung untuk mengtahui lebih dalam mengenai personal color yang bisa membantu mengetahui range warna kosmetik yang cocok dengan kulit mereka.

Andia Elfika, Product Development Soulyu mengungkap kegiatan tersebut digelar dalam acara talkshow yang seru dan mengedukasi.

“Untuk acara di hari pertama Cosmetica & Beauty Expo 2024 kita adain talkshow dari Soulyu di panggung utama, dan Soulyu berkolaborasi dengan Color Lab,” ungkap Andia dalam acara Cosmetica & Beauty Expo 2024, di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024).

Andia menjelaskan edukasi mengenai personal color ini penting untuk konsumen agar mengetahui pilihan range warna dari kosmetik yang akan dibeli. Dengan begitu, mereka akan lebih paham dan mengetahui warna apa saja yang cocok dengan skin tone mereka.

“Saat ini banyak sekali ya perempuan atau para beauty enthusiast yanh bingung shade apa yang cocok dengan skin tone-nya. Jadi di sini kita hadirkan kolaborasi dengan personal color analysis apa under tone kulit kita dan warna yang cocok dari segi make up atau outfit,” paparnya.

Andia mengatakan kegiatan talkshow tersebut tentunya akan sangat bermanfaat untuk para konsumen dan pengguna Soulyu untuk menentukan warna yang tepat saat memilih produk kecantikan.