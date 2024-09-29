Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kisah Wanita Kehilangan 4 Anggota Tubuh Akibat Terkena Liur Anjing

Rizky Bani Yusna , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |07:00 WIB
Kisah Wanita Kehilangan 4 Anggota Tubuh Akibat Terkena Liur Anjing
Akibat liur anjing, perempuan ini kehilangan 4 anggota tubuhnya. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

SEORANG wanita asal Ohio, Marie Trainer mengalami nasib tragis ketika bakteri mematikan menyerang tubuhnya hanya beberapa hari usai pulang liburan. Bakteri ini berasal dari air liur anjing peliharaannya yang tanpa sengaja mencemari luka kecil di tangannya.

Pada awalnya, Marie tidak menyadari bahwa ciuman penuh kasih dari anak anjingnya akan berujung pada mimpi buruk. Dia mulai merasa sakit beberapa hari setelah kejadian tersebut. Suaminya, Matt Trainer, berpikir itu hanya flu biasa, tetapi keadaan semakin memburuk hingga akhirnya Marie harus dilarikan ke rumah sakit.

Mengutip dari Vt, Rabu (2/10/2024) dokter yang menanganinya menyatakan bahwa Marie telah terinfeksi bakteri langka bernama Capnocytophaga canimorsus, yang umum ditemukan dalam air liur anjing dan kucing.

Infeksi ini membuat sistem kekebalan tubuh Marie bereaksi berlebihan, menyebabkan pembentukan gumpalan darah besar yang memutus aliran darah ke tangan dan kakinya.

Anjing

"Dalam waktu singkat, tangan dan kakinya mulai menghitam," kata dr. Ajay Seth, ahli bedah ortopedi yang menangani kasus ini.

Kondisi Marie sangat kritis, hingga para dokter harus mengambil keputusan sulit untuk menyelamatkan nyawanya dengan mengamputasi keempat anggota tubuhnya.

Namun, dr. Seth berusaha menyelamatkan sebanyak mungkin bagian tubuh Marie. Setelah operasi panjang, dia berhasil mempertahankan sebagian besar lengannya, meskipun kedua kakinya harus diamputasi di atas lutut.

Lima tahun setelah kejadian tersebut, kehidupan Marie mengalami perubahan besar. Dengan prostesis canggih, dia berhasil mengatasi keterbatasan fisiknya dan kembali melakukan aktivitas yang dulu dia cintai, seperti berkebun dan menggambar.

Suaminya, Matt, yang selalu mendukungnya, merasa bangga melihat semangat Marie yang tak pernah padam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/481/3072666/kali_muscle-al13_large.jpg
Binaragawan Ini Ubah Warna Matanya Secara Permanen, Miliki Risiko Kematian Mendadak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/481/3072674/anjing_husky-Qqz3_large.jpg
Gegara Bawa Jalan-Jalan Anjing Peliharaan, Wanita Ini Kehilangan Mata Kanannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/481/3070732/sakit_kepala-CNuy_large.jpg
Viral Tren Chroming di Kalangan Anak dan Remaja, Bisa Sebabkan Kematian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/481/3068964/influencer-bertubuh-gemuk-ini-bagikan-pengalaman-mengejutkan-alami-body-shaming-saat-liburan-ve0Xygr1aa.jpg
Influencer Bertubuh Gemuk Ini Bagikan Pengalaman Mengejutkan, Alami Body Shaming saat Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/481/3068925/influencer-ini-hebohkan-dunia-maya-sebarkan-body-positivity-lewat-tubuh-besarnya-q9KsnXF5OR.jpg
Influencer Ini Hebohkan Dunia Maya, Sebarkan Body Positivity Lewat Tubuh Besarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/612/3067546/pria_asal_inggris_nyaris_kehilangan_nyawa_akibat_gigitan_laba_laba-AcTb_large.jpg
Pria Asal Inggris Nyaris Kehilangan Nyawa Akibat Gigitan Laba-Laba
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement