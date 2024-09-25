Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

YouTube Berkolaborasi dengan Shopee Luncurkan YouTube Shopping di Indonesia

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Rabu, 25 September 2024 |11:00 WIB
YouTube Berkolaborasi dengan Shopee Luncurkan YouTube Shopping di Indonesia
YouTube berkolaborasi dengan Shopee meluncurkan Program YouTube Shopping Affiliates (Foto: Dok Istimewa)
Jakarta-YouTube berkolaborasi dengan Shopee meluncurkan Program YouTube Shopping Affiliates di Indonesia. Melalui YouTube Shopping, kreator kini bisa mendapatkan komisi saat mereka merekomendasikan produk dalam video, memudahkan penonton  menemukan dan membeli produk yang mereka minati. Dengan hadirnya program ini, juga memungkinkan kreator untuk menambah sumber penghasilan mereka di YouTube, sekaligus memberikan pengalaman berbelanja yang lebih baik bagi jutaan penonton di seluruh negeri.

YouTube Shopping akan diluncurkan untuk pertama kalinya di Asia Tenggara, dimulai dari Indonesia hari ini, diikuti oleh Thailand dan Vietnam dalam beberapa minggu mendatang. Kreator yang memenuhi syarat kini dapat mendaftar untuk bergabung dengan Program YouTube Shopping Affiliates, yang memungkinkan mereka untuk menandai produk yang dijual di Shopee dalam konten mereka.

General Manager dan Vice President Shopping, YouTube, Travis Katz mengatakan, YouTube telah menjadi wadah unik yang menghubungkan penonton, brand, dan kreator, serta menawarkan sumber inspirasi tanpa batas. Program YouTube Shopping Affiliates semakin mempererat hubungan ini, memberikan kreator cara baru untuk menghasilkan uang dan memberikan nilai tambah bagi komunitasnya, memudahkan penggemar berbelanja rekomendasi dari kreator favorit, dan memberikan kesempatan bagi brand untuk bekerja sama dengan kreator konten  terpercaya untuk mempromosikan produk mereka.

"Setelah sukses meluncurkan Program YouTube Shopping Affiliates di Amerika Serikat dan Korea, kami sangat antusias untuk membawanya ke Indonesia, dengan memulai kemitraan dengan Shopee. Kami yakin kreator Indonesia akan menggunakan fitur ini dengan kreatif dalam konten belanja mereka, dan kami berharap dapat melihat dampak positifnya bagi komunitas kreator dan ekosistem belanja online di Indonesia.” katanya.

shopee

YouTube Shopping: Masa Depan Belanja Online di Indonesia

Peluncuran ini sejalan dengan perkembangan pesat e-commerce di Indonesia, yang diperkirakan mencapai nilai transaksi bruto (GMV) sebesar $110 miliar pada tahun 2025 dan Laporan eConomy terbaru menekankan kepemimpinan Indonesia dalam ekonomi digital di Asia Tenggara. E-commerce, dengan potensi pertumbuhannya yang luar biasa, memainkan peran penting dalam mendorong ekonomi digital Indonesia dengan proyeksi pertumbuhan 15% hingga mencapai $82 miliar GMV pada tahun 2025.

      
