Mencicipi 8 Makanan Halal Filipina di MHR Culinary Conference 2024

OKEZONE atas undangan Archipelago Hotels berkesempatan menghadiri Megaworld Hotels & Resorts (MHR) Culinary Conference 2024 yang dilangsungkan di Hotel Richmonde, Illoilo, Filipina pada 5-7 September 2024.

Di hari terakhir penyelenggaraan pada Sabtu 7 September 2024, para tamu undangan yang notabene petinggi dari Grup MHR, berkesempatan menjajal 8 makanan halal di Filipina. Wisata halal memang sedang digalakkan grup hotel yang satu ini.

Salah satu hotel milik Grup MHR yang berada di Boracay, Filipina, (Savoy Hotel) bahkan telah memiliki sertifikat halal untuk dapur mereka. Karena itu, dalam konferensi kali ini, muslim hospitality menjadi tema utama mereka, salah satunya soal makanan halal.

Okezone pun berkesempatan mencicipi 8 makanan halal di MHR Culinary Conference 2024. Apa saja? Berikut 8 makanan halal Filipina di MHR Culinary Conference 2024:

Lapus-Lapus

Lapus-Lapus merupakan makanan pembuka (appetizer). Bahan-bahan yang menyelimuti appetizer ini sangat banyak meski bentuknya kecil, yakni telur krathong, ubod mousse, udang tartare asap, kaviar gula batu, keripik bawang putih dan arugula badiangan. Rasa manis begitu dominan dalam makanan yang satu ini.

Inasal Tacos

Seperti lapus-lapus, Inasal Tacos merupakan makanan pembuka. Dikemas seperti sandwich versi kecil, Inasal Tacos berisikan ayam inasal, Ilonggo inasal, saus barbeque, Cangkang Taco Sinangag, Sayuran Petik, Mutiara Kedelai, Daun Bawang dan Calamansi Aioli. Rasa asin lebih dominan.

Inasal na Takway

Berbentuk seperti usus ayam, Inasal na Takway berisikan Takway Isaw, Adoboso Ilonggo Au Jus dan Jamur Chicharon. Setelah dipadukan, rasa Inasal na Takway layaknya daging ayam yang diberikan kecap.

Molo’s Fishball

Berbentuk seperti bakso tapi berwarna kuning, Molo’s Fishball tampak mengunggah selera. Makanan yang berasal dari distrik Molo ini adalah pangsit berisi ikan, bola ikan, kecap asam manis dan bubuk bawang putih. Asin lebih dominan dalam makanan yang satu ini.