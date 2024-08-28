Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Kriyanusa Pameran Kerajinan Nusantara 2024: Wury Ma’ruf Amin Harapkan Pengrajin Muda Bisa Teruskan Tradisi dan Warisan

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |13:41 WIB
Kriyanusa Pameran Kerajinan Nusantara 2024 (Foto: MPI/ Syifa)
KETUA Umum Dekranas Pusat Wury Ma'ruf Amin menyambut baik kembali digelarnya Kriyanusa Pameran Kerajinan Nusantara Tahun 2024. Acara ini sendiri resmi dibukai, sejak mulai 28 Agustus - 1 September 2024 di Hall A dan B JCC Senayan, Jakarta.

Wury mengatakan tahun ini Kriyanusa Pameran Kerajinan Nusantara Tahun 2024 mengusung tema ‘Pengrajin Muda Lestarikan Warisan Budaya’. Tujuan dari tema ini adalah untuk mengajak pengrajin muda melestarikan budaya.

“Harapannya generasi muda bisa meneruskan tradisi dari warisan leluhur kepada generasi muda,” ujar Wury dalam sambutannya saat ditemui di JCC, Senayan, Rabu (28/8/2024)

Wury mengatakan Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan tradisi. Seni kerajian dari berbagai daerah Indonesia yang diwariskan dari generasi ke generasi tidak hanya mencerminkan keindahan dan ketarampilan tapi juga nilai-nilai dan identitas bangsa.

Foto: MPI/ Syifa
Foto: MPI/ Syifa

“Oleh karena itu, peran generasi muda menjadi sangat penting dalam upaya melestarikan dan mengembangkan warisan budaya kita,” tuturnya lagi.

 

