Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Mencicipi Nasi Kandar Buatan Tangan Chef Stefani Horison

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |17:06 WIB
Mencicipi Nasi Kandar Buatan Tangan Chef Stefani Horison
Nasi Kandar ala Chef Stefani Horison. (Foto: MNC)
A
A
A

MALAYSIA merupakan negara serumpun dengan Indonesia. Tidak heran jika budaya dan beberapa kulinernya mirip dengan Indonesia. Salah satu makanan khas Malaysia yang mirip dengan Indonesia adalah nasi kandar. 

Ya, nasi kandar disebut sebagai nasi padangnya Indonesia, hanya saja penyajiannya  disiram dengan kuah kari. Kemudian ditambah dengan beberapa menu, mulai dari ayam, ikan, dan masih banyak lagi. 

Restoran Panho Panmee

Tak perlu jauh-jauh ke Malaysia, kini Anda bisa menikmati nasi kandar otentik di Indonesia, tepatnya di Alam Sutera, Tangerang. Restoran bernama Panho Panmee ini milik Juara MasterChef Indonesia Season 5, Stefani Horison.

Alasan dirinya membuka restoran tersebut karena nasi kandar makanan yang cocok dengan lidah orang Indonesia. Selain itu juga dapat mengobati kangen bagi para pecinta makanan Malaysia.

Restoran Panho Panmee

“Yang lagi kangen makanan Malaysia bisa ke sini,” ujar Chef Stefani saat ditemui di kawasan Alam Sutera. Restoran yang berlokasi di Ruko Pasar 8 Alam Sutera RF-05 ini menghadirkan berbagai menu khas Malaysia, salah satunya nasi kandar. 

MNC Portal sempat mencicipi nasi kandar buatan Chef Stefani. Dari tampilan, nasi kandar dilengkapi dengan nasi yang disirap kuah kari. Kemdian ditaburi bawang goreng, diberi ayam goreng mamak, telur asin, dan sambal balacan. Untuk rasa keseluruhan dari nasi kandar ini enak. Dan pastinya jadi menu comfort food. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/15/301/2996120/kalahkan-dominasi-kuliner-china-siomay-jadi-dumpling-terlezat-dunia-versi-taste-atlas-qCfnUjlXpr.JPG
Kalahkan Dominasi Kuliner China, Siomay Jadi Dumpling Terlezat Dunia Versi Taste Atlas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/14/301/2983151/menikmati-lezatnya-daging-kuda-asap-kuliner-khas-musim-dingin-di-rusia-kpDBFJNSfn.JPG
Menikmati Lezatnya Daging Kuda Asap, Kuliner Khas Musim Dingin di Rusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/12/301/2982128/12-makanan-khas-ramadhan-dari-berbagai-negara-nomor-1-paling-disukai-orang-indonesia-t8WzNOj81i.JPG
12 Makanan Khas Ramadhan dari Berbagai Negara, Nomor 1 Paling Disukai Orang Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/08/301/2980716/termasuk-indonesia-inilah-10-negara-dengan-street-food-termurah-di-dunia-PLbMi8Bta8.JPG
Termasuk Indonesia, Inilah 10 Negara dengan Street Food Termurah di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/07/301/2966765/sebut-makanan-malaysia-tidak-enak-turis-china-ini-tuai-kecaman-X90nkM6NxW.JPG
Sebut Makanan Malaysia Tidak Enak, Turis China Ini Tuai Kecaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/22/301/2958559/daftar-makanan-di-dunia-wajib-dicoba-wisatawan-ada-bakso-dari-indonesia-v8kYkZ9Grx.JPG
Daftar Makanan Dunia Wajib Dicoba Wisatawan, Ada Bakso dari Indonesia!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement