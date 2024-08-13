Mencicipi Nasi Kandar Buatan Tangan Chef Stefani Horison

MALAYSIA merupakan negara serumpun dengan Indonesia. Tidak heran jika budaya dan beberapa kulinernya mirip dengan Indonesia. Salah satu makanan khas Malaysia yang mirip dengan Indonesia adalah nasi kandar.

Ya, nasi kandar disebut sebagai nasi padangnya Indonesia, hanya saja penyajiannya disiram dengan kuah kari. Kemudian ditambah dengan beberapa menu, mulai dari ayam, ikan, dan masih banyak lagi.

Tak perlu jauh-jauh ke Malaysia, kini Anda bisa menikmati nasi kandar otentik di Indonesia, tepatnya di Alam Sutera, Tangerang. Restoran bernama Panho Panmee ini milik Juara MasterChef Indonesia Season 5, Stefani Horison.

Alasan dirinya membuka restoran tersebut karena nasi kandar makanan yang cocok dengan lidah orang Indonesia. Selain itu juga dapat mengobati kangen bagi para pecinta makanan Malaysia.

“Yang lagi kangen makanan Malaysia bisa ke sini,” ujar Chef Stefani saat ditemui di kawasan Alam Sutera. Restoran yang berlokasi di Ruko Pasar 8 Alam Sutera RF-05 ini menghadirkan berbagai menu khas Malaysia, salah satunya nasi kandar.

MNC Portal sempat mencicipi nasi kandar buatan Chef Stefani. Dari tampilan, nasi kandar dilengkapi dengan nasi yang disirap kuah kari. Kemdian ditaburi bawang goreng, diberi ayam goreng mamak, telur asin, dan sambal balacan. Untuk rasa keseluruhan dari nasi kandar ini enak. Dan pastinya jadi menu comfort food.