HOME WOMEN FASHION

Jogja Fashion Trend 2024, Lenny Agustin Angkat Kain Hitam ke Level Lebih Tinggi

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |19:20 WIB
Jogja Fashion Trend 2024, Lenny Agustin Angkat Kain Hitam ke Level Lebih Tinggi
Lenny Agustin di Jogja Fashion Trend. (Foto: MNC)
DESAINER Lenny Agustin turut memeriahkan gelaran Jogja Fashion Trend 2024 yang berlangsung di Pakuwon Mall Jogja. Lenny Agustin hadir di hari ketiga gelaran tersebut. 

Lenny Agustin menampilkan 8 set koleksi kebaya yang dipadupadankan dengan kemben, rok, dan celana panjang berbahan renda, brocade, sutera, katun, dan polyester. Seluruhnya dibuat dengan warna hitam pekat, yang menonjolkan sisi misterius. Dalam setiap kebaya itu, terselip perasaaan insecure dan kesan misterius. 

Tapi, Lenny memberikan sentuhan warna cerah melalui motif bunga dan dedaunan pada kebaya tersebut untuk tetap menampilkan kesan yang menggoda karena hasrat yang terpendam. Aura seksi nan menggoda begitu terpancar ketika satu persatu model memeragakan busana di runway. 

Lenny Agustin

"Didominasi warna hitam untuk menggambarkan sisi misterius yang dipadukan warna cerah motif bebungaan merah, pink, krem, dan hijau dedaunan untuk mengungkapkan hasrat terpendam," ujar Lenny Agustin.

Telusuri berita women lainnya
