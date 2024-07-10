Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Mantan Model Playboy Amanda Li–Paige, Body Goalsnya Bikin Iri

Nabiilah Mutiara , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |06:07 WIB
5 Potret Mantan Model Playboy Amanda Li–Paige, Body Goalsnya Bikin Iri
Mantan Model Playboy Amanda Li–Paige. (Foto: Instagram)
AMANDA Paige adalah mantan model Playboy asal Amerika. Ibunya memasukkan Amanda Paige ke sebuah agensi model, lalu ia melanjutkan pendidikannya di Northeastern University di Boston dengan jurusan pemasaran dan menjadi model sukses di sana. 

Dia menjadi model untuk berbagai merek pakaian dalam dan pakaian renang. Kemudian pada bulan Oktober 2005, ia menjadi Playmate of the Month Playboy dan tampil di sampul edisi September 2007. Amanda Paige juga pernah tampil dalam beberapa video Playboy. 

Selain sibuk di dunia model Amanda Paige juga aktif di media sosial, dimana ia sering mengunggah foto–foto cantiknya dan mengumpulkan banyak pengikut. Berikut beberapa di antaranya, seperti dilansir dari akun Instagram @amandapaige.

Glamor dengan Berlian
 Amanda Li
Potret pertama Amanda Paige ini tampak terlihat glamor dan mewah dengan mengenakan atasan berlian berwarna hitam yang dipadukan dengan celana panjang hitam serta dengan shoulder bag hitam yang menjadi pelengkapnya.

Terracotta Skirt
 Amanda Li
Potret Amanda Paige saat berada di Nosara, Costa Rica dengan mengenakan bra berwarna ungu yang dipadukan dengan terracota skirt serta ditambah dengan aksesoris kalung manik – manik yang membuat dirinya tampil mempesona.

