Mengenal Perawatan Gingivektomi, Lengkap dengan Prosedur dan Manfaatnya untuk Kesehatan Gusi

GINGIVEKTOMI adalah prosedur bedah dalam bidang kedokteran gigi yang bertujuan untuk menghilangkan jaringan gusi yang berlebihan. Proses ini umumnya dilakukan oleh dokter gigi untuk mengatasi masalah kesehatan gusi seperti gingivitis, periodontitis, atau sebagai bagian dari perawatan ortodontik.

Prosedur gingivektomi dimulai dengan pemberian anestesi lokal untuk mengurangi rasa sakit selama prosedur. Kemudian, dokter gigi akan melakukan insisi pada jaringan gusi yang berlebihan menggunakan pisau bedah atau laser. Setelah jaringan yang tidak diinginkan diangkat, luka akan dijahit untuk mempercepat penyembuhan.

Menurut Journal of Periodontology, gingivektomi telah terbukti efektif dalam mengurangi kantong periodontal dan memperbaiki kontur gusi, yang dapat meningkatkan kesehatan gusi dan estetika senyum.

Sebelum prosedur dimulai, pasien biasanya menjalani pemeriksaan menyeluruh oleh dokter gigi untuk menilai kondisi gusi dan memutuskan apakah gingivektomi adalah langkah yang tepat. Jika disetujui, dokter gigi akan menjelaskan prosedur tersebut, termasuk persiapan yang diperlukan.

Saat hari operasi tiba, pasien akan diberi anestesi lokal untuk menghilangkan rasa sakit di area yang akan dioperasi. Dokter gigi kemudian membuat sayatan kecil di jaringan gusi untuk mengakses area yang terkena. Jaringan gusi yang meradang atau terinfeksi kemudian akan diangkat dengan hati-hati menggunakan pisau bedah atau alat laser.

Proses ini dilakukan dengan presisi tinggi untuk memastikan hanya jaringan yang tidak sehat yang diangkat, sementara jaringan sehat tetap utuh.

Manfaat Perawatan Gingivektomi:

1. Gingivektomi dapat membantu mengurangi pembengkakan dan perdarahan gusi yang disebabkan oleh penyakit periodontal.

2. Dengan menghilangkan jaringan gusi yang berlebihan, prosedur ini memungkinkan akses yang lebih baik bagi dokter gigi untuk membersihkan kantong periodontal dan melakukan perawatan lanjutan.

3. Gingivektomi dapat memperbaiki kontur gusi yang tidak proporsional atau tidak simetris, meningkatkan keindahan senyum.