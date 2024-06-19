Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret David Beckham Jadi Bapak-bapak Pensiunan, Sibuk Panen Daun Bawang

Dita Pramesti , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |16:30 WIB
Potret David Beckham Jadi Bapak-bapak Pensiunan, Sibuk Panen Daun Bawang
Potret David Beckham jadi bapak-bapak pensiunan, (Foto: TikTok @davidbeckham)
DAVID Beckham, dikenal sebagai salah satu pesepakbola terbaik dan legenda di dunia olahraga. Kini, setelah lama pensiun dari dunia sepak bola, ia kini menikmati masa pensiunnya dengan hobi baru yang mungkin tidak pernah terpikirkan sebelumnya.

Hobi barunya itu terlihat dalam video keseharian yang ia bagikan di media sosial. Lewat video yang diunggah oleh akun TikTok pribadinya @davidbeckham, sang legenda sepak bola menunjukkan potret dirinya yang kini selayaknya bapak-bapak pensiunan pada umumnya dengan memilih untuk menghabiskan waktunya sehari-hari dengan berkebun dan beternak.

Dalam video berdurasi 37 detik tersebut, Beckham memamerkan keahliannya dalam berkebun. Ia terlihat sedang memanen beberapa daun bawang segar, yang ia sebut akan dimakan bersama sang istri tercinta, Victoria Beckham.

“Sepertinya, Victoria Beckham akan makan daun bawang untuk makan siang dan makan malam selama beberapa minggu ke depan,” tulis @davidbeckham sebagai keterangan video yang sudah mendapatkan lebih dari 12,4 juta kali penayangan dan kurang lebih 846 ribu like dari para netizen tersebut.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
