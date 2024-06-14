Sulit Diandalkan, 3 Zodiak Ini Berpotensi Jadi Rekan Kerja yang Buruk

PUNYA rekan kerja yang suportif dan menyenangkan dapat membuat kerja sehari-hari terasa lebih ringan dan produktif. Namun di dunia nyata, tak jarang kita bertemu orang tertentu yang dikenal memiliki potensi untuk menjadi rekan kerja yang paling buruk.

Astrologi menjelaskan beberapa zodiak yang memiliki kecenderungan tersebut. Merangkum dari Bustle, Minggu (16/6/2024), berikut ini merupakan tiga zodiak yang dinilai berpotensi sebagai rekan kerja yang buruk karena sulit diandalkan menurut seorang ahli astrologi dan penasihat spiritual, Letao Wang.

1 Gemini: Gemini, zodiak yang senang untuk bersosialisasi dengan rekan kerja lain. Mereka pun dikenal dengan sifat dualistik, yang berarti mereka bisa berubah pikiran dengan cepat dan sulit untuk ditebak. Hal ini membuat mereka tidak konsisten dalam menyelesaikan tugas yang dimiliki.

"Ditambah dengan sifat gandanya, Anda mungkin lebih sering menutupi kesalahan mereka ketika mereka memutuskan untuk lepas dari tanggung jawab," jelas Letao Wang.