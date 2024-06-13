Konsumsi Micin hingga Kopi Bisa Picu Migrain? Ini Faktanya

MICIN jadi salah satu bumbu perasa kesukaan banyak orang dalam bersantap sehari-hari. Namun hati-hati, jika Anda pencinta makanan yang ditambahkan micin, peminum kopi, doyan makan cokelat, atau gemar mengonsumsi keju, maka perlu waspada akan serangan migrain.

Makanan-makanan di atas ternyata dilaporkan bisa memicu kemunculan serangan migrain. Menjadi catatan di sini, tidak untuk semua orang mengalami hal tersebut.

"Pada beberapa kasus, ada orang yang migrain disebabkan oleh cokelat, keju, kopi, atau pun micin," jelas Konsultan Nyeri Kepala Dr. dr Restu Susanti, Sp.N, Subsp.NN(K) kala ditemui dalam acara 'Migrain Bukan Nyeri Kepala Biasa' yang diinisiasi Perhimpunan Dokter Neurologi Seluruh Indonesia (Perdosni), Kamis (13/6/2024)

Fakta ini pun diperjelas oleh dr Henry Riyanto Sofyan, SpN, Subsp.NN(K), Konsultan Nyeri dan Nyeri Kepala, bahwa faktor-faktor pemicu timbulnya migrain memang salah satunya adalah konsumsi micin dan kopi.

"Tapi, tiap pasien itu berbeda-beda, tidak bisa digeneralisasi. Ada loh pasien migrain yang pemicu serangannya itu dari asap rokok mau pun bau bensin," sambung dr.Henry