Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Konsumsi Micin hingga Kopi Bisa Picu Migrain? Ini Faktanya

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Kamis, 13 Juni 2024 |21:30 WIB
Konsumsi Micin hingga Kopi Bisa Picu Migrain? Ini Faktanya
Konsumsi micin hingga kopi berhubungan dengan migrain, (Foto: Freepik)
A
A
A

MICIN jadi salah satu bumbu perasa kesukaan banyak orang dalam bersantap sehari-hari. Namun hati-hati, jika Anda pencinta makanan yang ditambahkan micin, peminum kopi, doyan makan cokelat, atau gemar mengonsumsi keju, maka perlu waspada akan serangan migrain.

 BACA JUGA:

Makanan-makanan di atas ternyata dilaporkan bisa memicu kemunculan serangan migrain. Menjadi catatan di sini, tidak untuk semua orang mengalami hal tersebut.

 BACA JUGA:

"Pada beberapa kasus, ada orang yang migrain disebabkan oleh cokelat, keju, kopi, atau pun micin," jelas Konsultan Nyeri Kepala Dr. dr Restu Susanti, Sp.N, Subsp.NN(K) kala ditemui dalam acara 'Migrain Bukan Nyeri Kepala Biasa' yang diinisiasi Perhimpunan Dokter Neurologi Seluruh Indonesia (Perdosni), Kamis (13/6/2024)

 

Fakta ini pun diperjelas oleh dr Henry Riyanto Sofyan, SpN, Subsp.NN(K), Konsultan Nyeri dan Nyeri Kepala, bahwa faktor-faktor pemicu timbulnya migrain memang salah satunya adalah konsumsi micin dan kopi.

"Tapi, tiap pasien itu berbeda-beda, tidak bisa digeneralisasi. Ada loh pasien migrain yang pemicu serangannya itu dari asap rokok mau pun bau bensin," sambung dr.Henry

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/21/298/2986367/4-faktor-yang-mempengaruhi-kualitas-biji-kopi-angin-salah-satunya-NhngqGRvUE.jpg
4 Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Biji Kopi, Angin Salah Satunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/298/2973710/viral-kopi-latte-rasa-daging-babi-di-china-berani-coba-oyDXfkx8jF.jpg
Viral Kopi Latte Rasa Daging Babi di China, Berani Coba?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/14/298/2954435/5-manfaat-kopi-robusta-untuk-kesehatan-jb9gj6mVD6.jpg
5 Manfaat Kopi Robusta untuk Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/298/2939371/5-rempah-rempah-di-dapur-yang-bikin-kopi-tambah-nikmat-dijamin-nagih-1dgE8d8Ku0.jpg
5 Rempah-rempah di Dapur yang Bikin Kopi Tambah Nikmat, Dijamin Nagih!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/25/298/2908076/tips-menyimpan-biji-kopi-terbaik-di-rumah-ala-dale-harris-iHTqqg7utK.jpg
Tips Menyimpan Biji Kopi Terbaik di Rumah ala Dale Harris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/04/298/2894640/menghitung-kalori-kopi-berdasarkan-jenisnya-dari-espreso-hingga-cappucino-ooJcCVYKsM.jpg
Menghitung Kalori Kopi Berdasarkan Jenisnya, dari Espreso hingga Cappucino
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement