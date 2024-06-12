Ini Hal yang Terjadi jika Seseorang Gemar Konsumsi Gula dan Tepung

KESEHATAN usus memiliki peran vital dalam menjaga kesehatan secara keseluruhan, terutama mencegah berbagai penyakit degeneratif. Namun, seringkali pola makan yang tidak teratur dapat mengakibatkan penumpukan di dalam usus. Hal ini dapat menjadi sumber masalah kesehatan yang serius jika dibiarkan tanpa penanganan yang tepat.

Makanan yang tinggi gula dan tepung adalah beberapa di antara contoh makanan yang dapat menyebabkan usus mudah kotor. Padahal, gula dan tepung sering kali menjadi bahan utama dalam makanan yang kita konsumsi sehari-hari.

Namun, Pakar Pengobatan Holistik dr. Cahyono mengklaim gula dan tepung dapat menyebabkan perlengketan usus yang lebih banyak.

Melansir dari unggahan video dr. Cahyono di akun Instagram pribadinya pada Rabu (12/6/2024), perlengketan ini dapat membuat usus lebih rentan terhadap penumpukan sisa makanan dan zat-zat berbahaya lainnya. Akibatnya, usus dapat menjadi lebih kotor dan rentan terhadap berbagai penyakit degeneratif.

Selain gula dan tepung, dr. Cahyono juga menjelaskan bahwa mengonsumsi makanan yang kurang serat juga dapat menyebabkan masalah serupa. Menurutnya, kurangnya serat dalam makanan akan membuat usus menjadi sulit untuk membersihkan dirinya sendiri dan mengakibatkan kotoran menumpuk di dalamnya.

"Terlebih lagi jika kurang minum air putih, sisa-sia makanan dalam usus tidak dapat terbuang dengan baik. Akumulasi sisa-sisa ini kemudian dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, termasuk diabetes, penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, dan bahkan kanker," tuturnya.

Untuk menjaga kesehatan usus agar dapat mencegah berbagai macam penyakit degeneratif, dr. Cahyono menyarankan untuk membersihkan usus secara teratur. Salah satu cara efektif untuk membersihkan usus adalah dengan mengonsumsi suplemen cuci usus dan meningkatkan asupan serat dalam makanan.

Selain itu, dr. Cahyono juga menjelaskan bahwa dengan mencampurkan berbagai macam serat dengan buah dan sayur dapat membantu meningkatkan pencegahan penyakit degeneratif. Mencegah penyakit degeneratif seperti diabetes, penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, hingga kanker sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kualitas hidup kita.

"Dengan menjaga kesehatan usus dan mengikuti pola makan yang sehat, kita dapat mengurangi risiko terkena penyakit-penyakit tersebut. Kesehatan usus memainkan peran penting dalam keseimbangan tubuh dan mencegah berbagai penyakit degeneratif," katanya.