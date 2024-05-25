Dairy Australia Perkenalkan Produk Olahan Susu Berkualitas Tinggi dan Sustainable lewat Taste the Wonders of Australia

Managing Director at Dairy Australia David Nation (ketiga dari kiri) saat melakukan konfersi pers dalam gelaran Taste the Wonders of Australia (Foto: iNews Media Group/Arif Julianto)

JAKARTA - Dairy Australia, sebagai bagian dari Australian Food and Wine Collaboration Group, menghadirkan beragam produk olahan susu yang berkelanjutan (sustainable) dan berkualitas tinggi dalam gelaran Taste the Wonders of Australia di Raffles Kuningan Hotel Level 11, Jakarta pada Selasa (21/5/2024).

Australian Food and Wine Collaboration Group merupakan kolaborasi lima industri pertanian terbaik di Australia. Antara lain, yaitu Meat and Livestock Australia, Dairy Australia, Seafood Industry Australia, Horticulture Innovation Australia, dan Wine Australia.

Beragam produk makanan segar dan wine segar terbaik Australia diperkenalkan ke pasar Indonesia melalui acara khusus bertajuk “Taste the Wonders of Australia”. Gelaran ini dihadiri oleh para chef, importir, distributor, sommelier, peritel, dan perwakilan penting dari pemerintah Indonesia dan Australia.

Rangkaian acara Taste the Wonders of Australia dimulai dengan workshop program yang salah satunya menghadirkan Dairy Workshop bersama Celebrity and Professional Chef Vindex Tengker. Workshop yang diikuti sejumlah peserta dari beragam latar belakang seperti restoran, perhotelan, hingga ritel turut menyaksikan aksi Chef Vindex yang mengolah produk Dairy Australia menjadi beberapa sajian bercita rasa lezat.

“Produk dairy asal Australia dari mulai diambil dalam bentuk susu hingga menjadi bentuk akhir seperti keju, krim, dan lain-lain tentunya sudah melalui proses yang panjang sehingga menjadi produk berkualitas terbaik. Sebagai end-consumer, tentu kita akan senang karena produk dengan kualitas tinggi bisa menghasilkan masakan yang baik, sehingga pada akhirnya dapat memuaskan tamu,” ujarnya.

Celebrity and Professional Chef Vindex Tengker ketika berbagi ilmu dan pengetahuan di Dairy Workshop Taste the Wonders of Australia. (Foto: iNews Media Group/Taufik Almizan)