HOME WOMEN TRAVEL

Nikmatnya Mandi Air Panas di Kaki Gunung Galunggung, Tubuh Rileks Pikiran Fresh

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |09:50 WIB
Nikmatnya Mandi Air Panas di Kaki Gunung Galunggung, Tubuh Rileks Pikiran <i>Fresh</i>
Pemandian air panas di kaki Gunung Galunggung (Foto:
CIPANAS Galunggung, yang berada di Desa Linggajati, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya bisa menjadi salah satu destinasi libur lebaran 2024. Tiket yang murah ini bisa jadi alternatif libur bareng keluarga.

Salah satu pengunjung, Ira (41) mengajak sanak keluarga untuk menikmati pemandian air panas outdoor bernuansa alam ini.

Dia menyebutkan hanya merogoh kocek Rp20.000 untuk bisa masuk ke kolam renang yang disediakan pihak pengelola.

“Kenapa milih ke sini ya Cipanas Galunggung, selain dekat dan terjangkau ya, termasuk wisata yang murah untuk keluarga, karena buat kesehatan juga gitu, kan banyak ini keluarga saya dari luar kota, pada capek kelelahan jadi hitung-hitung relaksasi pijat,” ucap Ira kepada MNC Portal Indonesia.

Pemandian Air Panas Gunung Galunggung

(Foto: Danandaya/MPI)

Ia sengaja datang ke pemandian air panas itu pada hari raya Idul Fitri untuk menghindari keramaian.

Sebab, menurutnya kawasan wisata Galunggung akan dipadati pengunjung setelah tiga hari lebaran.

“Belum ramai karena kan masih banyak acara keluarga jadi untuk tempat wisata perkiraan saya belum begitu ramai gitu,” imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
