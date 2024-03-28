Jennie BLACKPINK Ditunjuk Jadi Wajah Baru Brand Kelas Atas Maison Kitsuné

JENAMA mode global Maison Kitsuné memilih Jennie BLACKPINK sebagai wajah barunya. Maison Kitsuné adalah brand yang dikenal dengan sentuhan urban dan gaya kelas atasnya.

Dalam kampanye terbaru mereka untuk musim semi 2024, mereka telah memilih Jennie, bintang global dari grup Kpop terkenal BLACKPINK, sebagai wajah dari koleksi terbaru mereka yang diberi nama “Baby Fox”.

Dengan latar belakang Seoul sebagai panggungnya, kampanye ini difoto oleh fotografer terkenal Jongha Park. Koleksi Baby Fox hadir dengan gaya yang feminin dan berani yang diperkuat dengan penggunaan warna pastel yang cerah.

Jennie, yang dikenal karena gaya berani dan uniknya, merupakan pilihan yang sempurna untuk mewakili koleksi Baby Fox. Gabungan antara streetwear yang keren dengan sentuhan couture, gayanya sejalan dengan visi jenama ini yang selalu menonjolkan ketidakbiasaan.