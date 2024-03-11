Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Tak Perlu Jauh-Jauh ke Jepang, Ini 5 Wisata di Jogja dengan Vibes Negeri Sakura

Rizka Diputra , Jurnalis-Senin, 11 Maret 2024 |11:06 WIB
Tak Perlu Jauh-Jauh ke Jepang, Ini 5 Wisata di Jogja dengan <i>Vibes</i> Negeri Sakura
Little Tokyo di Yogyakarta (Foto: Instagram/@litto_jogja)
YOGYAKARTA selalu memiliki daya tarik tersendiri bagi pelancong, termasuk beberapa destinasi dengan vibes seperti di luar negeri.

Bagi Anda yang bosan bepergian ke tempat wisata yang itu-itu saja, sederet destinasi wisata ala Jepang di Yogyakarta ini patut dicoba.

Tak perlu jauh-jauh ke negeri sakura, karena di Jogja juga terdapat sejumlah tempat wisata bertema Jepang termasuk kulinernya.

Berikut Okezone rangkumkan lima tempat wisata di Jepang dengan vibes seperti di negeri sakura.

1. Little Tokyo

Wisata Jogja ala Jepang pertama yakni Little Tokyo. Meski dengan hiasan ala negeri matahari terbit, namun makanan di restoran ini terbilang terjangkau.

Little Tokyo

(Foto: Instagram/@litto_jogja)

Harganya mulai dari Rp3.000. Konsep dalam restoran ini harga dengan satuan jenis menu, jadi Anda lebih leluasa ketika memilih menu yang dimau.

Alamat Little Tokyo berada di Jalan Nologaten, Nologaten, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

2. Hayaku

Hayaku merupakan restoran yang menyajikan hidangan seperti Yakiniku beserta steamboat. Dalam menu paketannya dikenakan harga Rp60 ribu. Itupun dapat dinikmati lebih dari satu orang. Nuansa Jepang dari hiasan interiornya begitu terasa.

Kalinampu Natural Park

(Foto: dok. Khasanatul Rohmat)

Anda dapat merasakan hidangan Jepang di alamat Jalan Taman Siswa No. 61, Wirogunan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dan di Jalan Babarsari No.48, Kledokan, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, DIY.

3. Kalinampu Natural Park

Wisata Jogja ala Jepang selanjutnya ada di Kalinampu Natural Park. Di tempat ini Anda akan menemukan hamparan enceng gondok yang berbunga dan juga gerbang Tori ala Jepang yang tentunya semakin membuat seperti di Jepang.

Di Kalinampu Natural Park tersedia properti baju tradisional jepang dan payung warna yang disewakan. Alamat Kalinampu Natural Park berada di Kalinampu, Seloharjo, Kecamatan Pundong, Bantul, DIY.

