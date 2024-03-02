Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Ed Sheeran Belanja Baju Bekas di Pasar Santa Sebelum Konser

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |19:00 WIB
Potret Ed Sheeran Belanja Baju Bekas di Pasar Santa Sebelum Konser
Ed Sheeran thrifting di pasar sebelum konser di Jakarta, (Foto: Instagram @teddyphotos)
A
A
A

ED Sheeran mengejutkan masyarakat Indonesia, di jelang perhelatan konsernya. Pelantun lagu Perfect ini tiba-tiba saja terlihat thrifting baju di Pasar Santa sebelum melaksanakan konsernya pada Sabtu (2/3/2024), momen ini terekam dalam akun Instagram pribadinya @teddysphotos.

Ed Sheeran terlihat berjalan-jalan menyusuri toko baju yang ada di Pasar Santa, Jakarta Selatan. Pada saat itu, tiba-tiba saja dirinya melihat kaos putih bergambar foto Britney Spears.

Ed langsung antusias menghampiri toko tersebut, melihat kaos Britney dengan lebih dekat, lalu membelinya.

“There’s a Britney shirt here, go to get it for me, come on (Ada baju Britney di sini, ambilkan untukku, ayo),” ucap Ed Sheeran kala melihat baju bergambar Britney Spears. Sebagaimana informasi, Ed Sheeran memang memiliki hubungan dekat dengan Britney Spears. mengingat musisi satu ini pernah menuliskan lagu untuk Britney.

