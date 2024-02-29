Komentari Soal Program Makan Siang Gratis, Mantan Menteri Kesehatan: Makan Siang Gratisnya untuk Usia Berapa?

MANTAN Menteri Kesehatan RI periode 2014-2019, Prof Dr dr Nila Djuwita Faried Anfasa Moeloek menanggapi soal program makan siang gratis yang dicanangkan oleh salah satu calon presiden RI. Dia mengatakan bahwa program ini tidak sepenuhnya bisa mengatasi permasalahan stunting.

Menurutnya, berhasil atau tidaknya program tersebut tergantung dari target usia yang diberikan. Hal itu lantaran permasalahan stunting hanya bisa dilakukan sebelum anak itu lahir atau dapat dikatakan ketika seorang wanita belum memutuskan untuk mempunyai anak.

“Kalau stunting itu sebenarnya anaknya tuh harusnya diberi makan sebelum dia lahir. Jadi saya bahkan ingin kalian ini kan masih remaja nih, remaja kita itu memang anemia, harusnya sebelum dia persiapkan perkawinan tolong dong remaja kita harusnya sehat. Dan saya minta betul tolong dong rencanakan perkawinan dengan benar gitu jangan asal aja,” kata Prof Nila saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu 28 Februari 2024.