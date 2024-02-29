Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Komentari Soal Program Makan Siang Gratis, Mantan Menteri Kesehatan: Makan Siang Gratisnya untuk Usia Berapa?

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |10:00 WIB
Komentari Soal Program Makan Siang Gratis, Mantan Menteri Kesehatan: Makan Siang Gratisnya untuk Usia Berapa?
Mantan Menteri Kesehatan Nila Moeloek. (Foto: MPI/ Chindy Aprilia Pratiwi)
A
A
A

MANTAN Menteri Kesehatan RI periode 2014-2019, Prof Dr dr Nila Djuwita Faried Anfasa Moeloek menanggapi soal program makan siang gratis yang dicanangkan oleh salah satu calon presiden RI. Dia mengatakan bahwa program ini tidak sepenuhnya bisa mengatasi permasalahan stunting.

Menurutnya, berhasil atau tidaknya program tersebut tergantung dari target usia yang diberikan. Hal itu lantaran permasalahan stunting hanya bisa dilakukan sebelum anak itu lahir atau dapat dikatakan ketika seorang wanita belum memutuskan untuk mempunyai anak.

“Kalau stunting itu sebenarnya anaknya tuh harusnya diberi makan sebelum dia lahir. Jadi saya bahkan ingin kalian ini kan masih remaja nih, remaja kita itu memang anemia, harusnya sebelum dia persiapkan perkawinan tolong dong remaja kita harusnya sehat. Dan saya minta betul tolong dong rencanakan perkawinan dengan benar gitu jangan asal aja,” kata Prof Nila saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu 28 Februari 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/481/3050004/jokowi-sebut-angka-stunting-di-indonesia-turun-dalam-10-tahun-terakhir-sesuai-target-9DMmc6NNsx.jpg
Jokowi Sebut Angka Stunting di Indonesia Turun dalam 10 Tahun Terakhir, Sesuai Target?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/483/3046691/bkkbn-sebut-pendataan-keluarga-2024-bisa-cegah-kemiskinan-ekstrem-hingga-stunting-QErQjGvw84.jpg
BKKBN Sebut Pendataan Keluarga 2024 Bisa Cegah Kemiskinan Ekstrem hingga Stunting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/483/3046663/keluarga-beresiko-stunting-turun-hingga-4-6-juta-di-2024-ini-penjelasan-bkkbn-dtc8yzDhVF.jpg
Keluarga Beresiko Stunting Turun hingga 4,6 juta di 2024, Ini Penjelasan BKKBN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/481/3041771/cegah-stunting-mnc-peduli-salurkan-ratusan-ikan-lele-di-posyandu-petojo-utara-wtSwnmL00t.jpg
Cegah Stunting, MNC Peduli Salurkan Ratusan Ikan Lele di Posyandu Petojo Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/481/3020727/hebat-angka-stunting-di-sumedang-berhasil-turun-drastis-hingga-14-4-persen-ini-rahasianya-cnNKxem85X.jpg
Hebat! Angka Stunting di Sumedang Berhasil Turun Drastis hingga 14,4 Persen, Ini Rahasianya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/483/3020087/siswi-mts-ma-arif-sidaraja-ungkap-dampak-yang-dirasakan-tubuh-usai-rutin-konsumsi-tablet-tambah-darah-Kt27LxlsoO.jpeg
Siswi MTs Ma'arif Sidaraja Ungkap Dampak yang Dirasakan Tubuh Usai Rutin Konsumsi Tablet Tambah Darah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement