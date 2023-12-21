5 Olahraga Mengecilkan Lengan, Salah Satunya Latihan Dumbbell

Olahraga mengecilkan lengan bisa kamu lakukan di rumah. Caranya mudah dan alat-alat yang diperlukan juga tidak ribet.

Salah satu olahraga yang bisa kamu lakukan adalah latihan angkat beban dumbbell. Latihan angkat dumbbell atau yang juga dikenal dengan resistance ini akan lebih baik jika Anda kombinasikan dengan olahraga kardio secara rutin. Tujuannya, agar massa otot terbentuk dan bentuk lengan ideal mudah didapatkan.

Selengkapnya, berikut olahraga yang efektif mengecilkan lengan.

Olahraga Mengecilkan Lengan

1. Angkat Dumbbell

Angkat dumbbell dengan bobot sekitar 2-5 kilogram. Berdirilah dengan kaki terbuka lebar sebahu dan pegang beban di kedua tangan. Angkat beban dumbbell lurus ke atas kepada lalu turunkan kembali. Lakukan gerakan 30-35 kali setiap hari secara rutin.

2. Weighted Punch

Masih menggunakan dumbbell sebagai beban namun untuk meninju, lakukan gerakan meninju ke arah depan secara lurus dengan menggenggam dumbell. Lakukanlah sebanyak 30-35 kali atau sekitar 3 menit setiap hari.

3. Push Up Dinding

Jika kesulitan push up biasa, kamu juga bisa melakukan variasinya di dinding. Caranya, berdirilah di depan dinding dengan kedua telapak tangan menyentuh permukaannya. Kemudian tekuk lengan sehingga wajah mendekati dinding, dengan beban tubuh ke bagian tersebut. Ulangi gerakan ini 20-25 kali secara rutin.