HOME WOMEN LIFE

4 Potret Iklan Zara yang Diduga Hina Palestina dan Gaza

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |09:57 WIB
4 Potret Iklan Zara yang Diduga Hina Palestina dan Gaza
Ilustrasi untuk potret iklan Zara yang hina Palestina dan Gaza (Foto: Reuters)
A
A
A

POTRET iklan Zara yang diduga hina Palestina dan Gaza langsung mengundang kecaman dari banyak pihak. Seperti diketahui, brand fashion kenamaan Zara belum lama ini mengunggah foto koleksi terbarunya yang bertajuk ZARA Atelier Collection 04.

Dalam iklan tersebut, Zara tampak menggunakan konsep yang tidak biasa yakni banyak manekin rusak, berdebu, peti mati, bahkan ada salah satu manekin dengan kain putih layaknya jenazah yang telah dikafani. Konsep tersebut diyakini banyak orang mengejek krisis kemanusiaan yang terjadi di Palestina saat ini.

Lantas, seperti apa potret iklan Zara yang diduga hina Palestina dan Gaza? Simak informasinya berikut yang dirangkum dari berbagai sumber, Selasa (12/12/2023).

1. Manekin Seperti Jenazah

Dalam promosi The Jacket, seorang model asal Amerika Serikat bernama McMenamy terlihat menggendong sebuah manekin yang telah dibungkus dengan plastik putih.

Gambar tersebut terlihat terlalu mirip dengan jenazah yang telah dibungkus dengan kain kafan yang biasa digunakan oleh warga Gaza untuk memakamkan jenazah.

2. Pose di Antara Reruntuhan

Tidak hanya pose menggendong manekin, pemotretan yang diarahkan oleh perusahaan Perancis-Amerika Baron & Baron dan difoto oleh Tim Walker tersebut juga memperlihatkan model tengah berdiri di dalam peti kayu dengan reruntuhan beton di sekitarnya.

3. Manekin di Dalam peti Kayu

Dalam foto tersebut, Zara nampak menggunakan sebuah patung manekin berbalut kain putih dan plastik di dalam sebuah peti kayu. Di sampingnya terlihat beberapa model berdiri dengan sentuhan bekas reruntuhan beton.

Halaman:
1 2
      
