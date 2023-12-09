Menikmati Afternoon Tea ala Bangsawan Inggris di Jakarta, Emangnya Bisa?

AFTERNOON tea atau teh sore hari merupakan tradisi ala bangsawan Inggris menikmati teh sambil ditemani aneka kudapan manis dan gurih.

Mengutip ohhowcivilized, tradisi ini sejatinya telah eksis sejak tahun 1800an yang dipopulerkan oleh Anna Russel, seorang putri bangsawan bergelar Duchess of Bedford.

Berawal dari sang putri yang menahan rasa lapar karena belum memasuki waktu makan malam. Oleh karenanya, dia meminta pelayan membawakan teh, kue, dan roti lapis. Anna pun kerap mengundang teman-temannya untuk ikut merasakan minum teh sore hari.

Tradisi ini kemudian terkenal di kalangan bangsawan menikmati afternoon tea. Afternoon tea juga sebagai bentuk untuk menampakkan kekayaan pada para tamu yang datang.

Lokasi untuk menikmati minum teh menyesuaikan dengan musim yang sedang berlangsung. Ketika musim dingin acara ini akan digelar di dalam kerajaan yang hangat.

Saat musim panas tiba, tradisi minum teh akan dilangsungkan di tempat terbuka, seperti taman atau kebun yang megah nan indah.

Sajian afternoon tea disuguhkan di atas meja berukuran pendek. Teko dan cangkir yang digunakan terbuat dari porselen. Makanan disajikan di tiga piring yang berundak. Urutan menyantap hidangan di atas piring bertumpuk itu dimulai dari bawah, tengah, dan atas.

Pada bagian paling bawah diisi makanan gurih, seperti roti lapis. Di bagian undak tengah diisi scone dengan selai dan es krim. Di bagian undak teratas diisi dengan berbagai kudapan manis.

Di Indonesia sendiri afternoon tea cukup populer bagi kaum elite untuk bersantai dan bercengkerama bersama teman ataupun kolega bisnis.