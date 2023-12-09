Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Menikmati Afternoon Tea ala Bangsawan Inggris di Jakarta, Emangnya Bisa?

Khansa Azzyati Qisthina , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |08:01 WIB
Menikmati <i>Afternoon Tea</i> ala Bangsawan Inggris di Jakarta, Emangnya Bisa?
Ilustrasi Afternoon Tea (Foto: Pixabay/TerriC)
A
A
A

AFTERNOON tea atau teh sore hari merupakan tradisi ala bangsawan Inggris menikmati teh sambil ditemani aneka kudapan manis dan gurih.

Mengutip ohhowcivilized, tradisi ini sejatinya telah eksis sejak tahun 1800an yang dipopulerkan oleh Anna Russel, seorang putri bangsawan bergelar Duchess of Bedford.

Berawal dari sang putri yang menahan rasa lapar karena belum memasuki waktu makan malam. Oleh karenanya, dia meminta pelayan membawakan teh, kue, dan roti lapis. Anna pun kerap mengundang teman-temannya untuk ikut merasakan minum teh sore hari.

Tradisi ini kemudian terkenal di kalangan bangsawan menikmati afternoon tea. Afternoon tea juga sebagai bentuk untuk menampakkan kekayaan pada para tamu yang datang.

Lokasi untuk menikmati minum teh menyesuaikan dengan musim yang sedang berlangsung. Ketika musim dingin acara ini akan digelar di dalam kerajaan yang hangat.

Ilustrasi Afternoon Tea

(Foto: Pixabay/stevepb)

Saat musim panas tiba, tradisi minum teh akan dilangsungkan di tempat terbuka, seperti taman atau kebun yang megah nan indah.

Sajian afternoon tea disuguhkan di atas meja berukuran pendek. Teko dan cangkir yang digunakan terbuat dari porselen. Makanan disajikan di tiga piring yang berundak. Urutan menyantap hidangan di atas piring bertumpuk itu dimulai dari bawah, tengah, dan atas.

Pada bagian paling bawah diisi makanan gurih, seperti roti lapis. Di bagian undak tengah diisi scone dengan selai dan es krim. Di bagian undak teratas diisi dengan berbagai kudapan manis.

Di Indonesia sendiri afternoon tea cukup populer bagi kaum elite untuk bersantai dan bercengkerama bersama teman ataupun kolega bisnis.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/29/340/3041338/festival_biduk_gedang_selang_beangkut-VR1l_large.jpg
Mengenal Rumah Tuo Rantau Panjang Tabir Peninggalan Nenek Moyang Suku Batin di Jambi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/02/406/3028810/ilustrasi-zp3Y_large.JPG
7 Ilmu Santet Paling Keras dan Mematikan di Indonesia, Bisa Membunuh Tanpa Menyentuh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/406/3028482/kirab_pusaka_malam_1_suro_di_pura_mangkunegaran-7fHX_large.JPG
Mengenal Tradisi Malam 1 Suro, Momen Sakral Masyarakat Jawa yang Kental Nuansa Mistis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/406/3022107/ilustrasi-dM3W_large.jpg
8 Tradisi Unik Sambut Idul Adha di Indonesia, Jemur Kasur hingga Manten Sapi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/15/406/3021819/tradisi_toron-LPSh_large.JPG
Mengenal Toron, Tradisi Mudik Orang Madura Jelang Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/406/3011682/4-tradisi-perayaan-waisak-di-indonesia-nomor-1-jadi-magnet-wisatawan-dunia-QZRWVORjYj.JPG
4 Tradisi Perayaan Waisak di Indonesia, Nomor 1 Jadi Magnet Wisatawan Dunia
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement