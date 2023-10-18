Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Jaga Kualitas Suara Jelang Konser 50 Tahun Berkarya, Achmad Albar Kurangi Gorengan

Leonardus Selwyn Kangsaputra , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |22:05 WIB
Jaga Kualitas Suara Jelang Konser 50 Tahun Berkarya, Achmad Albar Kurangi Gorengan
Achmad Albar kurangi gorengan jelang konser. (Foto: Leonardus)
A
A
A

MESKI usia terbilang tak muda lagi, tapi para personel God Bless tetap semangat untuk menggelar konser 50 tahun berkarya di Tanah Air. Mereka tidak hanya menjaga kesehatan dengan berolahraga, juga mengatur pola makan agar tetap tampil prima.

"Saya mengurangi makanan gorengan dan berlemak untuk menjaga vokal. Kalau untuk sekarang ini harus mengurangi dan menjaganya," ujar sang vokalis kepada Okezone.com saat ditemui Good Afternoon Zone, di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (18/10/2023).

Selain makanan, hal lain yang harus dia hindari saat ini adalah kebiasan merokok. Apalagi waktu konser ini sudah tidak akan lama.

"Saya ini masih merokok, tapi dengan adanya kesibukan ini saya kurangin. Apalagi di hari H konser itu saya berentiin merokok, berusaha mengurangi dari sekarang," ujarnya lagi.

God Bless

Halaman:
1 2
      
