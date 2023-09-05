Bertemu Choi Siwon di KTT ASEAN 2023, Sandiaga Uno: Annyeong Haseyo!

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno berkesempatan bertemu dan berdiskusi dengan salah seorang personel boy band asal Korea Selatan, Choi Siwon.

Potret kebersamaan antara Sandiaga dan Choi Siwon itu pun diunggah di akun Instagram @sandiuno. Keduanya terlihat adanya keakraban dan kedekatan ketika tengah berfoto bersama saat gala dinner.

Choi Siwon mengenakan stelan jas hitam, kemeja putih dan dasi bewarna silver. Sementara Menparekraf memakai pakaian khas Batak, yaitu kain dan pengikat kepala khas Sumatera Utara (Sumut).

"Welcome to Wonderful Indonesia, @siwonchoi. Annyeong haseyo. Horas..!!! karena saya sedang memakai kain dan pengikat kepala khas Sumatera Utara di Gala Dinner ASEAN Business Awards," tulis Sandiaga.

Sandiaga Uno dan Siwon Choi (Foto: IG/@pesona.indonesia)

Sandiaga mengatakan, bahwa kedatangan Choi Siwon ke Indonesia. Saat berbincang member Super Junior (Suju) itu berujar bahwa, dari sekian banyak tempat wisata Bali merupakan destinasi wisata favoritnya di Indonesia.

Yang mana seperti diketahui Pulau Dewata tersebut memiliki pemandangan dan suasana menarik serta akan membuat nyaman siapa saja yang datang dapat terpesona.

Sandiaga mengungkapkan, walaupun memiliki waktu yang singkat akan tetapi dirinya bangga bisa berbincang soal pariwisata Indonesia bersama Choi Siwon.