Resep Rendang Padang, Medoknya Bikin Merem Melek!

RESEP Rendang Padang, menarik untuk diketahui tentunya, mengingat rendang jadi salah satu menu terfavorit dalam urusan mengolah daging sapi.

Ketika sudah tahu dan paham resep pembuatan rendang Padang, hidangan rendang khas Padang yang gurih, pedas, dan nikmatnya bikin merem melek ini tentu bisa jadi masakan rumahan andalan Anda untuk momen apa pun.

Bagaimana resepnya? Dilansir dari akun Instagram @mei_setianiberl, Senin (17/7/2023) ini dia resep rendang Padang dari @dapurbundanajma

Bahan utama;





1 kg daging has untuk rendang

2 buah kelapa parut (tua, peras santal kental dan cair)

1/2 butir kelapa parut, disangrai dulu baru dihaluskan





Bumbu halus;





12 siung bawang merah

8 siung bawang putih

25 buah cabai merah keriting

4 cm kunyit bakar

4 cm jahe

1/2 ruas lengkuas

2 batang sereh iris halus

10 butir kemiri

Bahan cemplung :

2 buah serai geprek

2 lembar daun kunyit

1 ruas lengkuas geprek

5 lembar daun salam

5 lembar daun jeruk

1 lembar daun kunyit

1 batang kayu manis

5 buah cengkeh

3 buah kapulaga

(Resep Rendang Padang, Foto: Instagram @mei_setianiberl)

Rempah kering halus :

1 sdt jintan

1 sdm ketumbar

1 sdm lada

1 sdt kapulaga

1 sdt pala

2 sdt garam

1 sdt gula merah, opsional