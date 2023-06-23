Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Video Momen Terakhir Kapal Selam Wisata Titanic Sebelum Hilang, Salah Satu Awak Sempat Lambaikan Tangan

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |16:33 WIB
Viral Video Momen Terakhir Kapal Selam Wisata Titanic Sebelum Hilang, Salah Satu Awak Sempat Lambaikan Tangan
Video momen terakhir awak kapal selam Titanic sebelum hilang (Foto: TikTok/@abbijaxxxon)
REKAMAN video momen terakhir sebelum kapal selam wisata Titanic hilang viral di media sosial. Video momen terakhir awak kapal selam wisata Titanic tersebut direkam oleh seorang TikToker bernama Abbi Jackson,

Abbi kebetulan ditugaskan menjadi salah satu videografer di salah satu kapal induk bernama Polar Prince itu. Tiktoker berusia 22 tahun itu mengunggah video yang direkamnya itu dengan judul 'menonton kapal selam turun ke Titanic' ke akun TikToknya.

Video Detik-Detik Sebelum Kapal Selam Titanic Hilang

Ia tampak merekam momen saat kapal selam Titan itu masih di permukaan dengan jarak yang cukup jauh dari kapal induk selama beberapa detik.

Bahkan, di dalam videonya itu, ia sempat merekam salah satu awak kapal selam, Paul Henri Nargeolet, yang ia juluki sebagai 'Mr Titanic' karena telah mengunjungi reruntuhan kapal Titanic sebanyak 37 kali.

Video Detik-Detik Sebelum Kapal Selam Titanic Hilang

Dalam video tersebut, terlihat pria berusia 77 tahun itu duduk di sisi perahu karet sebelum melambaikan tangan dan tersenyum ke arah kamera.

Video yang dibagikan oleh Jackson itu lantas viral bahkan sudah ditonton hampir 7 juta kali. Warganet tampak berbondong-bondong memberikan doa terhadap 5 awak kapal selam yang kini telah dinyatakan meninggal dunia itu melalui kolom komentar.

Video Detik-Detik Sebelum Kapal Selam Titanic Hilang

“RIP,” ujar akun @ba****

“Berdoa untuk kalian semua,” kata @man****

“Ini menyedihkan, aku turut berduka cita,” kata @kry****

“Beristirahat dengan tenang legend,” ujar @su****

“Dia terlihat sosok yang menyenangkan. Turut berduka,” kata @ji*****

Sebagai informasi, sebelumnya, kapal selam kecil Titan hilang sekitar satu jam 45 menit setelah menyelam ke dasar laut di lepas pantai Newfoundland, Kanada, pada Minggu (18/6/2023).

Berdasarkan informasi terbaru, kepingan kapal selam Titan hang dioperasikan OceanGate Expedition kini telah ditemukan, mengakhiri pencarian selama empat hari yang telah menarik perhatian dunia.

Titan, yang membawa turis dalam perjalanan wisata untuk melihat bangkai Titanic, diyakini meledak dan hancur akibat tekanan air saat turun ke kedalaman 3.800 meter dimana reruntuhan kapal tersebut berada.

Dilansir dari Reuters, terdapat lima orang di dalam Titan saat kapal tersebut meledak di kedalaman laut. Mereka membayar biaya sebesar USD250.000 (sekira Rp3,7 miliar) untuk ikut dalam perjalanan bawah laut yang berakhir nahas itu.

