Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Tampilan Gempi Dewasa Pakai Snow AI, Bikin Gisel Insecure

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |18:29 WIB
5 Tampilan Gempi Dewasa Pakai Snow AI, Bikin Gisel Insecure
Gempi ala Perempuan Korea. (Foto: Instagram)
A
A
A

TEKNOLOGI Kecerdasan Buatan (AI) memang memungkinkan kita mengedit wajah mirip dengan foto asli. Nah, belakangan ini media sosial memang tengah marak para selebriti Indonesia yang mengubah wajahnya bak artis Korea.

Foto-foto tersebut pun digenerate oleh SNOW Al, aplikasi yang membuat foto mereka bak artis Korea. Tidak terkecuali, Gisella Anastasia yang juga mencoba menggunakan aplikasi tersebut.

Setelah menjelma jadi artis Korea dengan aplikasi tersebut, ia lantas tak ketinggalan turut menjajalnya ke anaknya, Gempita Nora Marten. Hal itu terlihat dalam beberapa potret yang diunggah di akun Instagramnya.

Tapi, hasilnya pun malah membuat Gisel insecure, pasalnya Gempi memang sangat cantik di foto tersebut. "Ini papading @gadiiing gimana jagainnyaaa weeeeeyyy😂," tulis Gisel di akun Instagramnya.

Gisel tampak membagikan sederet potret Gempi ketika menjelma jadi gadis Korea. Penasaran seperti apa potretnya? Berikut diantaranya, dilansir dari akun Instagram @gisel_la.

Potret manyun menggemaskan

Gempi

Dalam potret ini, Gempi terlihat lebih dewasa dengan gaya rambut panjang. Wajahnya tampak bak gadis Korea lugu dengan eskpresi sedikit manyun namun tampak menggemaskan!

Mirip artis Korea

Gempi

Dalam potret ini, Gempi tampak mirip dengan artis Korea. Apalagi, dengan gaya baju off sholuder yang membuatnya tampak terlihat seperti gadis yang feminin. Kira-kira mirip artis siapa ya?

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/10/612/3084150/potret_kedekatan_medina_dina_dengan_anak_gading_marten-8mFn_large.jpg
4 Potret Kedekatan Medina Dina Dengan Anak Gading Marten, Siap Jadi Ibu Sambung Gempi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/30/612/3002451/gemasnya-gempi-pakai-jersey-timnas-dukung-garuda-muda-bareng-gading-marteen-IIa1PSpX3e.jpg
Gemasnya Gempi Pakai Jersey Timnas, Dukung Garuda Muda Bareng Gading Marteen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/17/612/2866224/gempi-dan-rafathar-ikut-lomba-17-agustus-pakai-baju-couple-an-qvrS56zvo6.jpg
Gempi dan Rafathar Ikut Lomba 17 Agustus Pakai Baju Couple-an
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/08/04/611/2641902/potret-gempi-dengan-gaya-rambut-wolf-cut-bikin-gemas-para-artis-cute-banget-L3ZjUBjiju.jpg
Potret Gempi dengan Gaya Rambut Wolf Cut Bikin Gemas para Artis, Cute Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/05/26/194/2415845/gemasnya-gempi-pakai-toga-gisel-ciee-mau-masuk-sd-nih-jaPUT1EXak.jpg
Gemasnya Gempi Pakai Toga, Gisel: Ciee Mau Masuk SD Nih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/10/06/612/2289162/potret-manis-kebersamaan-gading-marten-dan-gempita-netizen-auto-baper-Ef2b5WJ86f.jpg
Potret Manis Kebersamaan Gading Marten dan Gempita, Netizen Auto Baper!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement