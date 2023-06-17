5 Tampilan Gempi Dewasa Pakai Snow AI, Bikin Gisel Insecure

TEKNOLOGI Kecerdasan Buatan (AI) memang memungkinkan kita mengedit wajah mirip dengan foto asli. Nah, belakangan ini media sosial memang tengah marak para selebriti Indonesia yang mengubah wajahnya bak artis Korea.

Foto-foto tersebut pun digenerate oleh SNOW Al, aplikasi yang membuat foto mereka bak artis Korea. Tidak terkecuali, Gisella Anastasia yang juga mencoba menggunakan aplikasi tersebut.

Setelah menjelma jadi artis Korea dengan aplikasi tersebut, ia lantas tak ketinggalan turut menjajalnya ke anaknya, Gempita Nora Marten. Hal itu terlihat dalam beberapa potret yang diunggah di akun Instagramnya.

Tapi, hasilnya pun malah membuat Gisel insecure, pasalnya Gempi memang sangat cantik di foto tersebut. "Ini papading @gadiiing gimana jagainnyaaa weeeeeyyy😂," tulis Gisel di akun Instagramnya.

Gisel tampak membagikan sederet potret Gempi ketika menjelma jadi gadis Korea. Penasaran seperti apa potretnya? Berikut diantaranya, dilansir dari akun Instagram @gisel_la.

Potret manyun menggemaskan

Dalam potret ini, Gempi terlihat lebih dewasa dengan gaya rambut panjang. Wajahnya tampak bak gadis Korea lugu dengan eskpresi sedikit manyun namun tampak menggemaskan!

Mirip artis Korea

Dalam potret ini, Gempi tampak mirip dengan artis Korea. Apalagi, dengan gaya baju off sholuder yang membuatnya tampak terlihat seperti gadis yang feminin. Kira-kira mirip artis siapa ya?