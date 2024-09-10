Faktor Risiko

Selain kekurangan vitamin A,‌Xerophthalmia juga bisa terjadi karena didorong berbagai faktor lain.

1. Usia muda: Kekurangan vitamin A lebih sering terjadi pada bayi dan anak-anak, yang mana ini bisa menghambat pertumbuhan anak, memberikan efek negatif pada organ vital, dan memperumit penyakit atau infeksi lainnya.

2. Sakit : Kekurangan vitamin A pada anak-anak bisa juga karena penyakit seperti campak dan infeksi saluran pernapasan. Infeksi ini meningkatkan peluang risiko.

3. Kemiskinan: Orang yang hidup dalam kemiskinan biasanya, tak mampu membeli makanan yang lebih layak sehingga berpeluang lebih besar untuk mengembangkan penyakit seperti xeropthalmia.

4. Kurangnya pendidikan gizi: Kurang mendapat edukasi soal gizi dan nutrisi, akhirnya tidak mengetahui manfaat vitamin A. Hal ini pada ujungnya bisa mengakibatkan asupan vitamin A yang lebih rendah dalam makanan mereka.

5. Malnutrisi: Kurangnya nutrisi yang tepat dapat menyebabkan kekurangan vitamin A. Malnutrisi yang parah dapat menyebabkan mata kering dan rabun senja.

6. Penyakit lainnya: Pankreatitis atau penyakit radang usus bisa memicu kekurangan vitamin A.

7. Masalah organ hati. Penyakit hati kronis atau sirosis hati dapat mencegah penyerapan vitamin A ke dalam tubuh. Kekurangan vitamin A yang dihasilkan tersebut, akhirnya membuat xeropthalmia.

8. Diare kronis: Orang yang mengalami diare berulang kali berisiko lebih tinggi terkena xeropthalmia karena kekurangan vitamin A.

9. Over alkohol: Minum alkohol berlebihan bisa menurunkan kadar vitamin A dalam tubuh.