HOME WOMEN CARI PENYAKIT

Xerophthalmia

, Selasa, 10 September 2024 |15:17 WIB
Xerophthalmia
Ilustrasi ‌Xerophthalmia, (Foto: Freepik)
Umum

Penyakit yang menyebabkan mata kering karena kekurangan vitamin A. Tidak parah, namun jika tak diobati bisa berkembang menjadi rabun senja atau bintik-bintik di mata dan bahkan bisa merusak kornea mata, hingga menyebabkan kebutaan.

Penyakit yang jarang terjadi di negara maju, dan kasusnya lebih sering terlihat di negara berkembang, di mana orang lebih cenderung mengalami kekurangan nutrisi.

Gejala

Penyakit progresif yang dimulai dengan mata kering lalu kemudian terus memburuk. Penyakit ini, melansirWeb MD, punya gejala khas yakni terjadinya pengeringan dan kerutan pada lapisan luar mata, atau konjungtiva.

Lalu pengidapnya juga bisa mengalami rabun malam, penyakit mata saat kita tak bisa melihat dengan jelas dalam cahaya redup. Lalu timbul bisul atau bekas luka pada kornea mata, ada bintik Bitot ( bintik putih di konjungtiva) hingga mengalami pelunakan kornea.

Penyebab

Utamanya ialah karena defisiansi alias kekurangan Vitamin A, atau retinol yang merupakan anutrisi penting kaarena berfungsi untuk k membantu menjaga kesehatan mata dan penglihatan, melindungi organ vital mahusia, termasuk paru-paru dan jantung, dan mendukung sistem kekebalan kita.‌

Faktor Risiko

Selain kekurangan vitamin A,‌Xerophthalmia juga bisa terjadi karena didorong berbagai faktor lain.

1. Usia muda: Kekurangan vitamin A lebih sering terjadi pada bayi dan anak-anak, yang mana ini bisa menghambat pertumbuhan anak, memberikan efek negatif pada organ vital, dan memperumit penyakit atau infeksi lainnya.

2. Sakit : Kekurangan vitamin A pada anak-anak bisa juga karena penyakit seperti campak dan infeksi saluran pernapasan. Infeksi ini meningkatkan peluang risiko.

3. Kemiskinan: Orang yang hidup dalam kemiskinan biasanya, tak mampu membeli makanan yang lebih layak sehingga berpeluang lebih besar untuk mengembangkan penyakit seperti xeropthalmia.

 

4. Kurangnya pendidikan gizi: Kurang mendapat edukasi soal gizi dan nutrisi, akhirnya tidak mengetahui manfaat vitamin A. Hal ini pada ujungnya bisa mengakibatkan asupan vitamin A yang lebih rendah dalam makanan mereka.

 

5. Malnutrisi: Kurangnya nutrisi yang tepat dapat menyebabkan kekurangan vitamin A. Malnutrisi yang parah dapat menyebabkan mata kering dan rabun senja.

 

6. Penyakit lainnya: Pankreatitis atau penyakit radang usus bisa memicu kekurangan vitamin A.

 

7. Masalah organ hati. Penyakit hati kronis atau sirosis hati dapat mencegah penyerapan vitamin A ke dalam tubuh. Kekurangan vitamin A yang dihasilkan tersebut, akhirnya membuat xeropthalmia.

 

8. Diare kronis: Orang yang mengalami diare berulang kali berisiko lebih tinggi terkena xeropthalmia karena kekurangan vitamin A.

 

9. Over alkohol: Minum alkohol berlebihan bisa menurunkan kadar vitamin A dalam tubuh.

Pencegahan

Bisa dicegah dengan asupan suplemen vitamin A dan ditunjang dengan konsumsi beberapa makanan yang kaya vitamin A, contohnya hati ikan atau minyak ikan, ayam , daging seperti daging sapi, telur, wortel, jeruk, lemon, mangga, ubi, produk susu atau susu, sayuran hijau.

